Italijanski nogometni zvezdnik Immobile se je zjutraj v Rimu s terencem zaletel v tramvaj. Po navedbah njegovega kluba je 33-letnik utrpel lažjo poškodbo hrbtenice in odprt zlom reber.

Njegovi hčerki, ki sta bili z njim v avtu, so prav tako odpeljali v bolnišnico na preglede, prav tako nekaj potnikov v tramvaju, ki se je zaradi trka iztiril, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Poškodovan je bil tudi voznik tramvaja.

Podrobnosti nesreče sprva niso bile znane, vendar je bil sprednji del Immobilejevega vozila močno poškodovan. Po zapisu novinarja Tancredija Palmerija, naj bi bili Immobile in hčerki v dobrem stanju. 33-letni nogometaš naj bi ostal na opazovanju, po njegovih besedah, pa naj prometnih predpisov ne bi upošteval voznik tramvaja.

