Ciprčani obupali: konec je

Nogometna zveza Cipra je dokončno odpovedala zaradi epidemije novega koronavirusa prekinjeno državno prvenstvo. Kot so sporočili iz zveze, klubi niso sprejeli vseh varnostnih zahtev vlade, tako da je bila odpoved in preklic dosedanjih rezultatov edina možnost.

Na izredni seji je za dokončno odpoved glasovalo 18 klubov, dva, Anorthosis Famagusta in AEK Larnaca sta bila proti.

Ciper, na katerem se položaj v zvezi z epidemijo izboljšuje, v sezoni tako ni dobil prvaka, prav tako nihče ne bo izpadel iz elitne konkurence, saj je zveza prvo ligo iz 12 razširila na 14 klubov. Za razvrstitev v evropska tekmovanja je obveljala lestvica do prekinitve, v kvalifikacije za ligo prvakov se je uvrstila Omonia iz Nikozije, v Evropi pa bodo igrali še Anorthosis Famagusta, Apoel iz Nikozije in Apollon Limasol.

"Danes je za ciprski nogomet žalosten dan. V bistvu smo si privoščili sramoto in oškodovali ljudi. Razočaran sem nad klubi, nekateri klubi niso utemeljili svoje odločitve, drugi so se samo promovirali. Poskušali smo vse, a nam kljub trudu ni uspelo. Zdaj gremo 30 let nazaj, zanimivo pa bo, kaj bo na vse porekel predsednik evropske zveze Aleksander Čeferin," je bil razočaran predsednik združenja nogometašev Spyros Neophytides, ki je poudaril, da bo škoda velika in že napovedal tožbe oziroma, kot je sam rekel, tretji polčas.

