Celtic Glasgow za zgodovino

V današnjem pokalnem finalu sta domače že po pol ure v vodstvo z 2:0 pripeljala Ryan Christie in Odsonne Edouard, ekipa iz Edinburgha pa je v drugem delu po golih Liama Boycea in Stephena Kingsleyja izenačila.

Tudi podaljšek ni prinesel zmagovalca, čeprav je Leigh Griffiths v 105. minuti povedel Celtic v novo vodstvo, a je Josh Ginnelly izenačil. Zmagovalca je odločilo streljanje enajstmetrovk. Junak tekme je bil vratar Conor Hazard, ki je ubranil dve enajstmetrovki, potem ko so gostitelji eno že zapravili.

A v domačem prvenstvu Celticu kaže povsem drugače. Na lestvici vodi večni mestni tekmec Rangers, ki ima kar 16 točk prednosti, a odigrane tudi tri tekme več. V ligaškem pokalu je Celtic že končal pot, v četrtfinalu ga je izločil Ross County, zato s petim trojčkom naslovov ne bo nič.

