Carlo Ancelotti: Reala na klubskem SP ne bo

"Igralci in klubi ne bodo sodelovali na tem turnirju. Posamezna tekma Real Madrida je vredna 20 milijonov evrov, Fifa pa nam želi ta znesek nameniti za celotno prvenstvo. Torej ne. Tako kot mi bodo tudi drugi klubi zavrnili povabilo," je italijanski strateg dejal za tamkajšnji časnik.

Naslednje poletje

Razširjeno klubsko SP z 32 ekipami je na sporedu naslednje leto poleti, kar bi še povečalo že tako natrpan koledar za nogometaše. Madridčani so se na SP uvrstili po zmagi v ligi prvakov že leta 2022, letos so lovoriko sicer dvignili še 15.

Angleško združenje profesionalnih nogometašev je že pred tem Mednarodno nogometno zvezo Fifa opozorilo, da bi igralci lahko stavkali.

Združenje svetovnih lig in svetovni sindikat nogometašev FIFPro pa sta prejšnji mesec zagrozila Fifi s pravnimi ukrepi, če SP ne bo prestavljeno. Kot so zapisali v pismu, bi organizacija klubskega SP povzročila "gospodarsko škodo" domačim ligam in potisnila igralce "preko njihovih meja".

Fifa sicer od tekmovanja ne odstopa in trdi, da ima "vso pravico" določiti parametre tekmovanja.