Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Barceloni so po treh tednih znova postavili nov rekord po številu navijačev na ženski tekmi. Zmago domače ekipe v ligi prvakinj je spremljalo 91.648 ljudi.

Nogometašice Barcelone so bile na polnem Camp Nouu na prvi tekmi polfinala lige prvakinj boljše od Wolfsburga s 5:1. S tem so pred rekordnimi 91.648 gledalci storile odločen korak proti finalu.

Branilke naslova so že v prvem polčasu napolnile mrežo nemške ekipe. Zadele so Aitana Bonmati (3.), Caroline Hansen (10.), Jenifer Hermoso (33.) in Alexia Putellas (38.). Slednja, sicer najboljša nogometašica na svetu po izboru France Football, je v drugem polčasu po uspešno izvedeni enajstmetrovki vnovič vzpostavila prednost štirih zadetkov za Katalonke. Pred tem je rezultat znižala Jill Roord (70.).

Foto: Reuters Je pa torej znova padel rekord po številu gledalcev na tekmi lige prvakinj. Pred tremi tedni se je na Camp Nouu na derbiju Barcelona - Real Madrid v četrtfinalu zbralo 91.553 ljudi, tokrat pa je bilo na stadionu še 95 navijačev več.

Drugi polfinalni par v elitnem ženskem klubskem tekmovanju je Lyon - PSG. Prva tekma bo v nedeljo. Povratna obračuna bosta v soboto, 30. aprila, finale pa 21. maja v Torinu.