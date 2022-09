Bronx Škofije in Meteroplast do zmag v uvodnem krogu

Začela se je nova sezona ligaškega futsala. Dva dvoboja prvega kroga sta bila neodločena, na Vrhniki in v Kobaridu, dve tekmi pa sta se končali z zmago Bronx Škofije in Meteroplast Šic bar.

Oplast Kobarid in Dobrepolje sta dosegla vsak po dva zadetka. Gosti so v Kobaridu dvakrat vodili. V 2. in 29. minuti je mrežo zatresel Gal Škulj. Za domače je prvi gol zadel David Lah, drugega pa Anže Širok. Na Vrhniki se je tekma med ekipama Siliko Vrhnika in Dobovec končala brez golov. Več priložnosti so si ustvarili domači, a zadetka ni bilo.

V Zagorju je za domačine Mlinše prvi gol 28. sezone prve slovenske futsalske lige v prvi minuti igre dosegel Tim Lipovšek. Nato je mrežo tekmeca Meteroplast Šic-bara zatresel še Patrick Osredkar. V 6. minuti igre je vodstvo domačih za en gol znižal Thomas Pihler, a so domači z zadetkom Vida Kosa ponovno prišli v zanesljivo vodstvo. V 13. minuti pa sta Aljaž Ruis in Denis Kneževič poskrbela za neodločen rezultat. Za končnih 5:3 je mrežo še dvakrat zatresel Kneževič in zmago so slavili gosti.

Nogometaši Bronx Škofije so minulo sezono prvo zmago v ligi čakali do 16. kroga rednega dela sezone. Zdaj jim je domačine iz Sevnice s 5:1 uspelo premagati že v prvem krogu. Prvi gol je za domače dosegel David Homšek. Nato so pobudo nad igro prevzeli gosti. V 16. minuti je prvi gol za Primorce dosegel Marin Mandir, nato so mrežo domačih zatresli še Žiga Mrak Kneževič, Jernej Peroša in dvakrat Aleksander Stanić.

DP v futsalu, 1. krog:



Sevnica - Bronx Škofije 1:5 (1:1)

Strelci: 1:0 Homšek (4.), 1:1 Mandir (16.), 1:2 Kneževič Mrak (22.), 1:3 Stanić (23.), 1:4 Peroša (24.), 1:5 Stanić (39.).



Mlinše - Meteorplast Šic bar 3:5 (3:4)

Strelci: 1:0 Lipovšek (1.), 2:0 Osredkar (3.), 2:1 Pihler (6.), 3:1 Kos (12.), 3:2 Kneževič (13.), 3:3 Ruis (13.), 3:4 Kneževič (10m/18.), 3:5 Kneževič (39.).



Oplast Kobarid - Dobrepolje 2:2 (1:1)

Strelci: 0:1 Škulj (2.), 1:1 Lah (12.), 1:2 Škulj (29.), 2:2 Širok (29.).



Siliko Vrhnika - Dobovec 0:0

Strelci: /.