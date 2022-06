Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski nogometaš Marcelo se po 15 letih in kar 545 nastopih poslavlja od Real Madrida, s katerim je v tem času osvojil kar 25 lovorik. 34-letni Brazilec bo zmagovalce lige prvakov zapustil konec junija, ko mu bo potekla pogodba z Realom.

Marcelo se je vrstam Real Madrida pridružil leta 2007, v kraljevem klubu pa je igral kar 15 let. V tem času je klubu pomagal do kar 25 lovorik, kar je največ, kolikor je kateremu izmed nogometašev uspelo v zgodovini klubu. 34-letni nogometaš je povedal, da se še ne namerava upokojiti, a kje bo zaigral v prihodnji sezoni, še ne ve. Največ se ga povezuje s turškim Fenerbahčejem in francoskim Marseillem.

"Danes je najsrečnejši dan, odkar sem v Madridu, ker sem se zdaj, ko odhajam, zavedel, kaj puščam za sabo," je ob slovesu dejal Brazilec. Z Realom je petkrat osvojil ligo prvakov, šestkrat je bil prvak la lige, ob odhodu pa so se mu pri Realu poklonili s posebno slovesnostjo, na kateri ga je predsednik kluba Florentino Perez odlikoval z zlatim odlikovanjem.

Florentino Pérez: “El Real Madrid es y será siempre tu casa. Tienes que estar muy orgulloso de todo lo que has conseguido en el mejor club del mundo”#GraciasMarcelo | @MarceloM12 pic.twitter.com/2ip1GQn7ZT — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 13, 2022

"Nisem želel ostati v klubu še leto ali dve samo zato, da bi ostal iz usmiljenja kluba do mene. Vedno bom navijal za Real Madrid in skupaj smo se odločili, da je tako najbolje. Ne počutim se kot legenda. Življenje se ne konča tu. Še naprej bom igral. Verjamem, da lahko nadaljujem svojo kariero, a nisem še razmišljal veliko o prihodnosti. Najtežje se je posloviti. Nositi dres Reala je bilo nekaj najlepšega," je na robu solz dejal Marcelo.

"Hoteli smo se na pravi način posloviti od našega kapetana. Govorimo o legendi, o igralcu z največ lovorikami v dresu Real Madrida. Dragi Marcelo, izpolnil si si vse sanje. Osvojil si absolutno vse. Brez dvoma si eden najboljših obrambnih igralcev na svetu, unikaten nogometaš," pa je v čast Marcela dejal Perez.

