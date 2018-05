Branilec Barcelone odhaja k Liverpoolu

Yerry Mina

Bliža se poletni prestopni nogometni rok, v katerem ne bo manjkalo pestrega dogajanja. Če gre verjeti novinarju španske televizije Ignaciu Miguelezu, si bosta Barcelona in Liverpool kmalu segla v roke in se dogovorila za prestop 23-letnega Yerryja Mine. Kolumbijski branilec po prihodu v Katalonijo ni prepričal trenerja Barcelone Ernesta Valverdeja. Zbral je le pet nastopov. Bi jih lahko na Anfieldu kot posojen nogometaš Barcelone na začasnem delu pri Liverpoolu več?

Mladi Kolumbijec je prispel v Barcelono pozimi, ko so Katalonci zanj brazilskemu velikanu Palmeirasu plačali slabih 12 milijonov evrov. Mnogi so v tem prepoznali načrt, da Barcelona pomladi in osveži obrambno vrsto. Yerry Mina je star 23 let. S kolumbijsko izbrano vrsto bo letos nastopil na svetovnem prvenstvu v Rusiji, z Barcelono pa je že osvojil dvojno špansko krono, a za to ni imel veliko zaslug, saj mu je trener Ernesto Valverde namenil priložnost le na petih tekmah.

Valverdeja ni prepričal, Klopp se ga ne bi branil

Jürgen Klopp pripravlja rdeče na vrhunec sezone, finale lige prvakov v Kijevu (26. maj). V nedeljo ga čaka še zadnja tekma angleškega prvenstva. Foto: Reuters Voditelj oddaje El Chiringuito Ignacio Miguelez je med nastopom na španski televiziji dvignil veliko prahu, saj je dejal, da bo Kolumbijec v prihodnji sezoni odšel na posojo na Otok. Kot posojen igralec Barcelone bo igral za Liverpool. Stratega Valverdeja, ki mu je pri sredini zmagi nad Villarrealom zaupal deset minut, (še) ni prepričal, trener letošnjega finalista lige prvakov Jürgen Klopp pa se ga očitno ne bi branil.

To ne bi bil prvi letošnji posel, sklenjen med Barcelono in Liverpoolom. Še vedno je kako živ spomin na zimski prestop Brazilca Philippeja Coutinha, ki se je z Anfielda preselil na Camp Nou za 120 milijonov evrov. Mina ima sklenjeno pogodbo s Katalonci do leta 2023, v njegovi odkupni klavzuli pa piše, da je na voljo snubcem, če na mizo ponudijo okroglih sto milijonov evrov.