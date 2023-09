Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo v kratkem dobila novega selektorja. O tem bo izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) odločal v najkrajšem mogočem času. Borut Jarc se je po petih letih in osmih mesecih, v tem času je ženska izbrana vrsta dvakrat prišla na prag uvrstitve na veliko tekmovanje, poslovil z odgovornega položaja. Sporazumno je prekinil sodelovanje s krovno zvezo in na predsednika NZS Radenka Mijatovića naslovil izjavo, ki jo objavljamo v celoti.

Slovenska ženska reprezentanca na Fifini lestvici zaseda visoko 40. mesto, kar je najboljša uvrstitev v zgodovini državne samostojnosti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Spoštovani predsednik Nogometne zveze Slovenije, g. Radenko Mijatović!

S težkim srcem, a glede na nastalo situacijo, ki ni dobra za nikogar (zame osebno, NZS in žensko A-reprezentanco), vas prosim za sporazumno prekinitev sodelovanja za vodenje ženske nogometne reprezentance Slovenije. Ta odločitev prihaja v času, ko je slovenska ženska nogometna reprezentanca dosegla najvišjo uvrstitev na Fifini lestvici v svoji zgodovini. To je rezultat trdega dela in predanosti ekipe, sodelavcev ter vseh vpletenih.

Predlog utemeljujem izključno z osebnimi razlogi. Po temeljitem premisleku sem prišel do zaključka, da v teh okoliščinah ne bi mogel več uspešno nadaljevati svojega dela kot selektor. To je bila težka odločitev, saj sem vedno deloval v strokovnem duhu in v dobi veri v uspeh slovenske ženske nogometne reprezentance.

Želim poudariti, da sem ves čas svojega mandata deloval v skladu s svojim najboljšim znanjem in prepričanjem ter z namenom, da bi reprezentanco vodil korektno, s ciljem doseganja čim boljših rezultatov. Prav tako želim izrecno zanikati vse obtožbe, ki so me osebno prizadele. Poudariti želim, da sem vedno deloval moralno in v skladu z etičnimi načeli.

Nogometni zvezi Slovenije se iskreno zahvaljujem za priložnost na mestu selektorja. Hkrati želim, ne glede na obtožbe, izraziti svojo zahvalo vsem igralkam, sodelavcem in navijačem, ki so nas podpirali in verjeli v naš skupni cilj.

Slovenski ženski nogometni reprezentanci želim vse najboljše na prihodnjih tekmovanjih. Prepričan sem, da ima ekipa svetlo prihodnost in da bo nadaljevala svoj vzpon na mednarodnem nogometnem prizorišču.

S spoštovanjem, Borut Jarc