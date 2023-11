Bolgarske oblasti se bojijo spopadov med navijači

Nogometni obračun med Bolgarijo in Madžarsko 16. novembra, ki šteje za kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2024, bo potekal za zaprtimi vrati. Za tekmo brez navijačev na tribunah so zaprosile bolgarske oblasti, ki se bojijo, da bi lahko prišlo do spopadov med navijači, so danes sporočili iz Evropske nogometne zveze (Uefa).