Bo to najslabši teden za Bayern v zadnjih štirih letih?

S tekmo Mainza in Bayerja se je petek zvečer začel 23. krog prve nemške bundeslige. Nogometaši iz Leverkusna so sicer najboljša ekipa nemške lige v koledarskem letu 2022, a so tokrat klonili z 2:3. Tekmo je v 88. minuti dokončno odločil Danec Marcus Ingvartsen.

Za Bayer Leverkusen je bil to prvi poraz v letu 2022, ob tem je dobil štiri tekme in na eni remiziral. Na lestvici bundeslige so tako še naprej tretji, 11 točk za vodilnim Bayernom in pet za drugouvrščenim Dortmundom. Bayer odlično igra tudi v gosteh (le dva poraza na 11 gostovanjih), nazadnje so s 5:2 zmagali v Dortmundu.

Bayern München svojo tekmo 23. kroga igra v nedeljo, ko bo doma gostil Greuther Fürth. Za Bavarce šteje le zmaga, sicer bi brez zmage ostali na treh zaporednih tekmah, kar pa se jim ni zgodilo že od oktobra 2018. V prejšnjem krogu bundeslige so namreč izgubili proti Bochumu, sredi tedna pa v ligi prvakov s Salzburgom igrali 1:1. "Ni konec sveta," je dva spodrsljaja komentiral trener Julian Nagelsmann. Čeprav je Greuther Fürth na zadnjem mestu, pa ni tako nedolžna ekipa. Na zadnjih šestih tekmah so izgubili samo enkrat.

Nemško prvenstvo, 23. krog: Petek, 18. februar:

Mainz : Bayer Leverkusen 3:2 (0:1)

Martin 57., Boetius 84., Ingvartsen 88.; Schick 35., Alario 74. Sobota, 19. februar:

Arminia Bielefeld - Union Berlin

Augsburg - Freibug

Stuttgart - Bochum

Wolfsburg - Hoffenheim

FC Köln - Eintracht Frankfurt Nedelja, 20. februar:

Bayern München - Greuther Fürth

Borussia Dortmund - Borussia Mönnchengladbach

Hertha Berlin - RB Leipzig (Kevin Kampl)