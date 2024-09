Benfica trenerja menja že po štirih tekmah

Benfica je na svoji spletni strani sprva objavila, da so z Rogerjem Schmidtom začeli pogovore o takojšnji prekinitvi pogodbe, nato pa se je to tudi zgodilo. "Želeli smo stabilnost, a po štirih tekmah so nas rezultati in predstave pripeljali do zaključka, da moramo zamenjati trenerja. Novega želimo predstaviti kmalu," je dejal predsednik Benfice Rui Costa.

V petek je Benfica na gostovanju pri Moreirenseju iztržila le remi z 1:1, na prvih štirih ligaških tekmah sezone pa je zbrala le sedem točk. Po poročanju največjega portugalskega športnega časopisa A Bola je nekdanji trener Benfice Bruno Lage favorit za naslednika Schmidta. Ta je bil trener Benfice od julija 2022, pogodba pa je veljala do 30. junija 2026.

Sedeminpetdesetletni nemški trener in nekdanji nogometaš v pretekli sezoni ni uspel osvojiti naslova z ekipo Benfice, a je še imel podporo predsednika Coste, ki je kljub ostrim kritikam navijačev Benfice verjel v trenerjeve kvalitete. V Schmidtovem prvem letu je Benfica namreč osvojila prvi naslov portugalskega prvaka po letu 2019 in igrala zanimiv nogomet.