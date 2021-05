Baumgart trener v Kölnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Steffen Baumgart, ki vodi drugoligaša Paderborn, bo v prihodnji sezoni trener nemškega nogometnega prvoligaša Kölna, so potrdili v klubu. Devetinštiridesetletni Baumgart je z ekipo iz Porenja podpisal pogodbo do leta 2023.

Trenutno je Köln na 17. mestu v bundesligi in se bori za obstanek, v klubu pa pravijo, da so se odločili za novega trenerja, ker je izjemen pri delu z nogometaši ne glede na njihovo starost in jim ponuja možnost razvoja.

Baumgart je aprila sporočil, da bo po sezoni zapustil Paderborn in za njegove storitve se je zanimalo več ekip.