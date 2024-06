Na Jesenicah rojeni Malić je po pisanju spletne strani graškega Sturma vso nogometno kariero preživel v Avstriji, a zastopal slovenske barve v izbranih vrstah do 18 in 19 let. Za to je od lanskega septembra zbral osem nastopov.

Vsestranski branilec se bo takoj pridružil treningom članske ekipe Sturma, tekme pa bi lahko igral tudi za drugo ekipo avstrijskih prvakov, so dodali na spletni strani njegovega novega kluba.

"Sturm vidim kot popolno priložnost, da v mojem razvoju napravim korak naprej. Veselim se treningov pod vodstvom glavnega trenerja Christiana Ilzerja in dejstva, da bom lahko nosil črno-bel dres," je 18-letni branilec dejal za spletno stran Sturma.

Malić je preteklo sezono v drugi avstrijski ligi za Ried zbral 29 nastopov ter prispeval en gol in dve podaji. V avstrijskem pokalu je odigral dve tekmi.