Argentinski zvezdnik v solzah: Kariere je konec #video

Sergio Agüero je zaradi težav s srcem pri 33 letih končal športno pot. Foto: Guliverimage

"Ta novinarska konferenca je posvečena temu, da sporočim novico o koncu kariere. To je zame zelo težak trenutek. Odločitev, ki sem jo sprejel, je posledica zdravstvenih težav, ki sem jih imel pred mesecem in pol. V tem času sem bil v dobrih zdravniških rokah. Pred desetimi dnevi sem se odločil za ta korak, potem ko sem naredil vse mogoče, da bi morda spet lahko zaigral. Ponosen sem na kariero. Vedno sem sanjal, da bom profesionalni nogometaš. Vse od trenutka, ko sem se prvič dotaknil žoge," je s solzami v očeh dejal Sergio Agüero, ki je moral nogometne čevlje predčasno obesiti na klin zaradi težav s srcem.

Zadnji klub, za katerega je Agüero igral, je bila Barcelona, v Evropi pa je nastopal le za tri klube, kar veliko pove o tem, kako spoštovan je bil na svoji nogometni poti. Po prihodu iz Independienteja je sprva pet let igral za Atletico Madrid, nato debelih deset za Manchester City, letos pa je prišel v vrste katalonskega giganta, a v dresu Barcelone zaigral le na štirih tekmah.

"Z dvignjeno glavo končujem kariero. Ne vem, kaj me čaka v naslednjem delu življenja, a vem, da imam ob sebi ljudi, ki me imajo radi. Vedno se bom spominjal lepih stvari. Rad bi se zahvalil Atleticu Madridu, ki mi je dal priložnost, ko sem bil star 18 let. In tudi Manchester Cityju. Vsi vedo, kaj čutim do Cityja in kako so skrbeli zame v tem klubu," je med drugim povedal Agüero. Na novinarski konferenci je bil tudi njegov trener pri angleškem klubu Pep Guardiola. Za City je Agüero zaigral na kar 390 tekem in dosegel velikih 260 golov.

King Kun.



Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement 💙 pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8 — Manchester City (@ManCity) December 15, 2021

Prav poseben je bil tisti v sezoni 2011/12, ko je v zadnjem krogu prav z zadnjim dotikom žoge v sezoni popeljal Manchester City do naslova angleškega prvaka po letu 1968, z golom pa razžalostil mestne rivale iz Manchester Uniteda, ki so imeli enako število točk, vendar slabšo razliko v golih.

Z argentinsko reprezentanco se je veselil zlatega odličja na olimpijskih igrah leta 2008 v Pekingu, letos pa dočakal tudi naslov prvaka na južnoameriškem prvenstvu, medtem ko je bil na svetovnem prvenstvu leta 2014 srebrn.

Najbolj se je uveljavil v angleški prvi ligi, kjer je igral deset let. Pri BBC so ga označili za "eno od legend" angleškega prvenstva in enega najboljših napadalcev 21. stoletja. Osvojil je pet naslovov prvaka, sedem domačih pokalov, evropsko ligo z Atleticom leta 2010 ...

Agüero je četrti najboljši strelec premier league v zgodovini s 184 zadetki na 275 tekmah. Pred njim so le Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) in Andrew Cole (187). Obenem je tudi najboljši tuji strelec v Angliji.