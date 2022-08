Časa zmanjkuje, kaj bo z Ronaldom?

Najboljši angleški klubi nadaljujejo prvenstvo s tekmami petega kroga že med tednom. Večina tekem bo odigrana pred koncem poletnega prestopnega roka, ki je na Otoku že poskrbel za ogromno odmevnih zgodb in sklenitev sodelovanj. Poraja se vprašanje, kakšna bo usoda Cristiana Ronalda. Bo 37-letni zvezdnik Manchester Uniteda ostal v rdečem dresu in v četrtek gostoval pri Leicester Cityju? Obetajo se zelo pestri dnevi.

Galebi iz Brightona so v štirih krogih zbrali kar deset točk. Foto: Reuters Danes bodo odigrane uvodne štiri tekme petega kroga angleškega prvenstva. Brightonu se ponuja nevsakdanji izziv, saj bi se lahko z današnjo zmago (najmanj za en dan) povzpel na vrh lestvice. Galebi so eno najbolj prijetnih presenečenj sezone. Zvečer bodo gostovali v Londonu pri Fulhamu. Nekdanji klub Jana Mlakarja je še neporažen, na lestvici z desetimi točkami zaseda visoko četrto mesto, tokrat pa ga čaka dvoboj s povratnikom med elito, pri katerem v napadu blesti Srb Aleksandar Mitrović.

Chelsea se bo mudil na jugu Anglije na stadionu St. Mary. Ko so modri nazadnje nastopili na tem stadionu, so Southampton odpihnili s kar 6:0! Everton bo prvo zmago v tej sezoni, s katero bi si izboljšal položaj na lestvici in okrepil načeto samozavest, lovil pri petouvrščenem Leeds Unitedu.

Topničarji lovijo peto zaporedno zmago

Martin Odegaard, nekdanji "čudežni deček" evropskega nogometa, ki ga je kot najstnika kupil madridski Real, v tej sezoni blesti pri Arsenalu. Foto: Reuters Vodilni Arsenal bo skušal v sredo zvečer nadaljevati svoj stoodstotni izkupiček v angleškem prvenstvu. Na stadion Emirates prihaja nepredvidljiva Aston Villa. Pri topničarjih blesti Norvežan Martin Odegaard, ki bo podobno kot vroči strelec Manchester Cityja Erling Braut Haaland prihodnji mesec (24. september) gostoval v Stožicah na tekmi lige narodov.

Haaland, ki angleško javnost že navdušuje z neverjetno lahkoto doseganja zadetkov, za zdaj jih je dal šest in je z naskokom prvi strelec tekmovanja, bo skušal zatresti še mrežo dvakratnega evropskega prvaka Nottingham Forest. Ta je po vrnitvi v elitno angleško ligo opravil ogromno poletnih nakupov, tako da se njegova ekipa še uigrava.

Liverpool prvič po odmevni "devetici"

Liverpool je v zadnjem krogu dočakal prvo zmago v tej sezoni. In to kakšno! Bournemouth je premagal s kar 9:0. Foto: Reuters V sredo se bo skušal Bournemouth odkupiti navijačem za silno razočaranje, ki so ga čutiti po sramotni predstavi na Anfieldu. Češnjice so pred dnevi proti Liverpoolu prejele kar devet zadetkov, rdeči pa za nameček zapravili še nekaj zrelih priložnosti, tako da bi bila lahko zmaga še višja od že tako ogromnih 9:0. Bournemouth bo gostil Wolverhampton, enega izmed treh klubov, ki v tej sezoni še čaka na prvo zmago.

V Londonu se obeta razburljiv mestni obračun med West Hamom in Tottenhamom, ki je v tej sezoni še neporažen in želi v kratkem podaljšati sodelovanje z dolgoletnim prvim strelcem Harryjem Kanom.

Liverpool si je po strelski eksploziji proti Bournemouthu (9:0) vsaj malce oddahnil. Dokazal je, česa vsega je še zmožna Kloppova četa. Na Anfield prihaja neugoden tekmec, Newcastle, ki je trikrat zapored remiziral, nedavno pa proti prvaku Manchester Cityju zapravil vodstvo s 3:1.

Ronaldo v Neapelj, Osimhen v Manchester?

Antony, 22-letni brazilski krilni nogometaš, bo v kratkem porušil rekord, saj bo postal prvi igralec nizozemskega kluba (Ajaxa), za katerega je snubec odštel trimestno število milijonov evrov. Foto: Guliver Image Zadnji dvoboj petega kroga bo v četrtek, ko bo pri zadnjeuvrščenih lisicah v Leicestru gostoval prebujeni Manchester United. Rdeči vragi so si po dveh zaporednih zmagah dvignili razpoloženje.

Po prihodu Antonyja, donedavnega mladega asa Ajaxa, za katerega bo United segel globoko v žep in plačal najmanj sto milijonov evrov, so lahko navijači rdečih vragov še bolj srečni, na Otoku pa ostaja glavno vprašanje, kakšna bo usoda Cristiana Ronalda. Zlasti zaradi tega, ker se v sredo konča prestopni rok, časa, ki bi ga 37-letni Portugalec potreboval, če bi hotel zamenjati klubsko okolje, pa je vedno manj.

V zadnjem času ne manjka govoric, da bi se lahko petkratni dobitnik zlate žoge vrnil v Italijo, a ne k Juventusu, ampak k Napoliju, ki bo za razliko od Manchester Uniteda igral v ligi prvakov. CR7 obožuje to tekmovanje in želi še izboljšati strelski rekord (140 zadetkov), na katerega je lahko zelo ponosen. Najbližji zasledovalec Lionel Messi, ki je sezono pri PSG začel z izjemnimi predstavami, na večni lestvici na primer zaostaja za 15 zadetkov (125).

Se United zanima za nakup Victorja Osimhena? Na zadnjih dveh tekmah angleškega prvenstva je v sredini napada zaigral Marcus Rashford in pustil dober vtis. Foto: Guliverimage

Ronaldov agent Jorge Mendes je stopil v stik z Napolijem, v angleških medijih je zaživela ideja, da bi se lahko na Old Trafford preselil 23-letni Nigerijec Victor Osimhen, ki bi ga Napoli iz svojih rok izpustil le za sto milijonov evrov ali več. Glede morebitnega novega kluba Ronalda so se omenjale tudi možnosti selitve k Chelseaju, Sportingu in Marseillu, a je za zdaj, če sploh, najbolj aktualen odhod v mesto pod Vezuvom, kjer je pred desetletji navduševal Diego Armando Maradona. Ker se poletni prestopni rok konča v sredo zvečer, bo to, kje bo kariero nadaljeval Ronaldo, znano še pred gostovanjem Uniteda pri lisicah.

Angleško prvenstvo, 5. krog: Torek, 30. avgust:

20.30 Crystal Palace - Brentford

20.30 Fulham - Brighton

20.45 Southampton - Chelsea

21.00 Leeds - Everton Sreda, 31. avgust:

20.30 Arsenal - Aston Villa

20.30 Bournemouth - Wolverhampton

20.30 Manchester City - Nottingham Forest

20.45 West Ham - Tottenham

21.00 Liverpool - Newcastle Četrtek, 1. september:

21.00 Leicester - Manchester United