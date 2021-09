V pričakovanju ponovnega debija Cristiana Ronalda

V Manchestru je vse nared, da na zelenico Old Trafforda v rdečem dresu ponovno zakoraka portugalski superzvezdnik. Ali se bo znašel že v začetni enajsterici, pa bo znano v soboto zgodaj popoldan, saj rdeče vrage ob 16. uri čaka obračun z Newcastlom. V istem terminu bo na sporedu tudi derbi kroga, na katerem se bosta udarila Leicester City in Manchester City.

Za uvod v dogajanje na otoku bosta že prej poskrbela Crystal Palace in vodilni Tottenham, Arsenal pa bo sploh prve točke iskal proti prav tako trikrat neuspešnemu Norwich Cityju. Naj spomnimo, da topničarji v prvih treh krogih niso zabili niti enega samega zadetka in so trenutno povsem na dnu prvenstvene lestvice. Liverpool in Chelsea bosta točkovni izkupiček poizkušala izboljšati proti Leedsu oziroma Aston Villi.

Prepoved nastopa Južnoameričanom

Ta krog bo zaradi odhoda na južnoameriške kvalifikacije za svetovno prvenstvo moralo izpustiti kar nekaj igralcev. Kljub temu da so se nekateri vrnili že prej in niso zaigrali za svoja moštva, je bilo vodstvo lige neizprosno in ni dovolilo izjem. Na delu tako denimo ne bomo videli igralcev Liverpoola: Alissona Beckerja, Fabinha in Roberta Firmina, in Edersona ter Gabriela Jesusa iz Manchester Cityja. Manjkali pa bodo tudi Fred (Manchester United), Raphinha (Leeds) in Thiago Silva (Chelsea), Emiliano Martinez ter Emiliano Buendia (Aston Villa) in Giovanni Lo Celso ter Cristiano Romero (Tottenham).

Angleško prvenstvo, 4. krog Sobota, 11. september:

13.30 Crystal Palace - Tottenham

16.00 Arsenal - Norwich City

16.00 Brentford - Brighton

16.00 Leicestar City - Manchester City

16.00 Manchester United - Newcastle United

16.00 Southampton - West Ham United

16.00 Watford - Wolverhampton

18.30 Chelsea - Aston Villa Nedelja, 12. september:

17.30 Leeds United - Liverpool Ponedeljek, 13. september:

21.00 Everton - Burnley