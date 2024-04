Manchester City si v Londonu ne sme privoščiti spodrsljaja

Začelo se bo na stadionu Selhurst Park v Londonu. Manchester City je v sredo na krilih trikratnega strelca Phila Fodna nadigral Aston Villo (4:1), zdaj pa želi premagati še Crystal Palace. Izbranci Josepa Guardiole potrebujejo zmago, saj na lestvici gledajo v hrbet tako Liverpoolu kot tudi Arsenalu. Crystal Palace ni sicer na svoji zelenici premagal Cityja že devet let. Otoško javnost zelo zanima, ali bo Guardiola v začetno enajsterico uvrstil tudi Kevina de Bruyneja in Erlinga Haalanda, ki ju je med tednom spočil proti Aston Villi. Norvežan ima opravka z zanj netipičnim strelskim postom, ki traja v angleškem prvenstvu že več kot mesec dni.

Erling Haaland, prvi strelec angleškega prvenstva, je nazadnje zadel v polno za City pred natanko mesecem dni v ligi prvakov proti Köbenhavnu, v angleškem prvenstvu pa 3. marca na derbiju proti Unitedu. Foto: Reuters

Topničarji bodo na delu ob 18.30 v Brightonu. Če bi Arsenal ugnal galebe, bi se zavihtel na prvo mesto in spravil Liverpool, ki ga v nedeljo čaka gostovanje na Old Traffordu, v dodaten pritisk. Arsenal se lahko v tej sezoni pohvali z najboljšim izkupičkom na tekmah v gosteh v angleškem prvenstvu, nova zmaga bi mu še povzdignila samozavest pred bližajočim se evropskim spektaklom, četrtfinalom lige prvakov proti Bayernu. Pri Londončanih je vprašljiv nastop Bukaya Sake.

Nogometaše Arsenala čaka zelo zahteven teden. Po Brightonu bodo v sredo v ligi prvakov gostili Bayern, nato jih prihodnjo nedeljo čaka še derbi z Aston Villo. Foto: Reuters

Navijači Manchester Uniteda si želijo, da bi nedeljski derbi na Old Traffordu med rdečimi vragi in Liverpoolom potekal podobno kot dvoboj v pokalu FA. United je v tej sezoni v najstarejšem pokalnem tekmovanju na svetu izločil rdeče s 4:3. V četrtek se mu je dolgo časa nasmihala še sladka zmaga v prvenstvu na Stamford Bridgu, kjer je proti Chelseaju vodil globoko v sodnikovem podaljšku s 3:2. A United ni zdržal do konca. Londončani so v 100. in 101. minuti prek Cola Palmerja, nekdanjega upa Cityja, preobrnili rezultat in zmagali s 4:3. Nizozemec Erik ten Hag je tako prejel nov udarec v boju za ligo prvakov, na roko mu ne gre niti statistika, saj je United na zadnjih 11 prvenstvenih tekmah z Liverpoolom zmagal zgolj enkrat.

