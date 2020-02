Neustavljivi Liverpool drvi proti naslovu in postavlja nove mejnike

Mo Salah in soigralci nadaljujejo pohod do težko pričakovanega naslova angleškega prvaka.

V prvem polčasu se je še zdelo, da utegne Southampton morda ustaviti Liverpool na poti do 16. prvenstvene zmage v nizu, a že po dveh minutah drugega dela igre je bilo upov tistih, ki so računali na to, konec. Evropski prvaki so zadeli prvič, potem kmalu še drugič, tretjič in četrtič ter prišli do nove zmage, po kateri njihova prednost pred drugouvrščenim Manchester Cityjem znaša že 22 točk. To je najvišja razlika na vrhu lestvice v zgodovini angleške premier lige.

To pa še zdaleč ni vse, kar je uspelo varovancem Jürgena Kloppa. Gremo naprej. Še 42. v nizu so ostali neporaženi v najboljši angleški nogometni ligi in tako izenačili drugi najdaljši niz Nottinghama Forresta med letoma 1977 in 1978. Zaostajajo le še za Arsenalom, ki je bil med letoma 2003 in 2004 neporažen 49 tekem.

Liverpoolčani so prišli tudi 20. prvenstvene zmage pred domačimi navijači v nizu in se na drugem mestu večne lestvice izenačili z Manchester Cityjem (marec 2011 – marec 2012), Newcastle Unitedom (april 1906 – april 1907) in Prestonom, ki mu je to uspelo med daljnim septembrom 1891 in decembrom 1982. Liverpool tako zdaj zgolj za eno zmago zaostaja le še za svojim rekordom, ki znaša 21 tekem in je velikanu z Anfielda uspel med januarjem in decembrom 1972.

Pa še tole. Liverpool je v zadnjih 34 prvenstvenih tekmah, ki jih je odigral v tej in prejšnji sezoni, nanizal 33 zmag in enkrat remiziral. Osvojil je torej 100 točk od 102, ki so bile možne. Ne, res ni več niti najmanjšega razloga, da na Anfieldu ne bi začeli hladiti šampanjca in se začeli pripravljati na proslavo naslova 19. naslova prvaka, na katerega čakajo že od daljnega leta 1990.

Dramatična zmaga Carla Ancelottija

V soboto je bilo zanimivo tudi na derbiju med tretjeuvrščenim Leicester Cityjem in Chelseajem, ki je na lestvici mesto za njim. Končal se je z remijem 2:2, potem ko sta se moštvi izmenjali v vodstvu, gostom pa je z dvema goloma pomembno točko prinesel nemški branilec Antonio Rüdiger.

Sheffield United, ki je presenečenje sezone, je prišel do nove zmage, v gosteh pri Crystal Palacu je zmagal z 1:0, in vztraja visoko na lestvici.

Everton Carla Ancelottija je v gosteh pri Watfordu zaostajal že z 0:2, a na koncu prišel do zmage s 3:2, potem ko je v zadnji minut tekme za zmago zadel nekdanji zvezdnik angleškega nogometa Theo Walcott. Liverpoolčani so do velikega podviga za nameček prišli z igralcem manj.

Obeta se prvi obračun Mourinhovega Tottenhama in Guardiole

V nedeljo bo Arsenal v londonskem obračunu gostoval pri Burnleyju, zelo zanimivo pa bo v Londonu tudi na tekmi med Tottenhamom in Manchester Cityjem, v kateri se bosta udarila dva velikana trenerskega posla, ki sta v preteklosti bila hude bitke, Jose Mourinho in Josep Guardiola.

