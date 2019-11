Lampardov Chelsea zmagal še šestič v nizu, Abraham pa skočil na vrh lestvice strelcev

V soboto je v 12. krogu angleške premier lige Chelsea, ki pod vodstvom svoje legende Franka Lamparda navdušuje, premagal Crystal Palace z 2:0 in prišel še do šeste prvenstvene zmage v nizu. Spet je zadel tudi mladi napadalec Tammy Abraham, ki je z desetimi goli skočil na vrh lestvice strelcev.Ob 18.30 zna biti vroče v Leicestru, kjer bo gostoval Arsenal. Uvodno srečanje kroga, derbi začelja je v Norwichu z 2:0 dobil Watford.

Vodilni Liverpool bo v nedeljo na Anfieldu gostil Manchester City, ki so ga močno oklestile poškodbe. Na listi poškodovanih so Leroy Sane, kapetan David Silva, steber obrambe Aymeric Laporte in Rodri, medtem ko bo Liverpool od prvokategornikov pogrešal le Joela Matipa. Rdeči bi v primeru zmage sinjemodrim ponovno ušli na +9, zato si Josep Guardiola in njegovi izbranci nikakor ne smejo privoščiti poraza, v kolikor želijo še resno računati na ubranitev angleškega naslova. Manchester United bo v nedeljo pred domačimi gledalci pričakal Brighton.

