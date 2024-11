Nadaljuje se hud boj za vrh

V nedeljo se obetata kar dve poslastici. Najprej bo Tottenham gostil Aston Villo, zatem pa se na Old Traffordu obeta še spopad med Manchester Unitedom in Chelseajem. Rdeči vragi so po odhodu stratega Erika ten Haga že dobili novega trenerja Rubena Amorima, ki pa bo ekipo prevzel šele ob naslednjem reprezentančnem oknu, tako da bo tudi tokrat tako kot na tekmi ligaškega pokala ekipo vodil Ruud van Nistelrooy.

Dva angleška velikana sta sredi tedna utrpela nasprotujoči si usodi v pokalu EFL, potem ko so rdeči vragi premagali Leicester City s 5:2, Blues pa je izločil Newcastle United. Manchester United je v dosedanjih devetih nastopih v premier ligi dosegel pičlih osem golov in je eno od petih moštev, ki še ni doseglo meje desetih golov v angleškem prvenstvu – drugi so Newcastle United, Crystal Palace, Southampton in Ipswich Town. Chelsea je trenutno na petem mestu s 17 točkami, United je šele 14. z osmimi točkami manj.

Angleško prvenstvo, 10. krog:

Sobota, 2. november:

Nedelja, 3. november:

Ponedeljek, 4. november:

Lestvica: