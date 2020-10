Vroč derbi na Old Traffordu, začetek v Birminghamu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Old Traffordu bodo rdeči vragi gostili Chelsea. Foto: Reuters

V 6. krogu angleškega prvenstva bo vse v znamenju sobotnega obračuna na Old Traffordu med Manchester Unitedom in Chelseajem. Prvak Liverpool bo nekaj ur kasneje pričakal Sheffield United, Man City pa odhaja na gostovanje v London. Vodilni Everton bo v nedeljo gostoval pri Southamptonu, že danes zvečer pa se bosta za nove točke pomerila Aston Villa in Leeds United.