V živo: Conte posadil Hazarda, Morato in Kanteja na klop

Angleški pokal FA, 1/32 finala (ponovljene tekme)

V torek je West Ham United v ponovljeni tekmi 1/32 finala angleškega pokala FA komaj, šele po podaljških, izločil tretjeligaša Shrewsbury. Napredoval je tudi državni prvak iz leta 2016 Leicester City. Danes ponovljena tekma čaka aktualnega angleškega prvaka Chelsea. Prednost domačega igrišča bosta skušala izkoristiti še Swansea City in Wigan.

Naslov najboljšega v pokalu FA so branili nogometaši Arsenala, ki pa so se presenetljivo že poslovili. Izpadli so proti Nottinghamu.