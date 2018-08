West ham le dočakal prvo zmago, Gorenc Stanković izpadel

V angleškem ligaškem pokalu so na delu številne ekipe. Med njimi so tudi številni premierligaši, prosti so le tisti najboljši. West Ham je s težavo izločil tretjeligaša Wimbledon, svetniki iz Southmaptona so v edinem dvoboju dveh moštev iz prve angleške lige premagali Brighton, Huddersfield Jona Gorenca Stankovića pa je klonil pri drugoligašu Stoke Cityju. Slovenski branilec je igral celotno srečanje.