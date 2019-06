Angleški navijači divjali tudi v Düsseldorfu

Približno 40 angleških navijačev je v petek povzročilo veliko preglavic nemški policiji v Düsseldorfu. Ob gledanju tekme polfinala evropske lige med Anglijo in Nizozemsko so namreč v središču mesta izbruhnila medsebojna obračunavanja, spopadli se naj bi skupini iz Liverpoola in Newcastla. Nemški državljani v incident niso bili vpleteni.

Štirje ljudje so bili v neredih poškodovani, 16 jih je policija aretirala. Kot poroča policija, so navijači poskrbeli za veliko materialne škode, saj so se pred lokali obmetavali s stoli, mizami in steklenicami.

Policija preiskuje možnost, da so angleški navijači, nekaj jih je dopotovalo iz Porta, kjer so dan prej prav tako povzročali težave, nekaj pa iz Velike Britanije, v Düsseldorf prišli z namero, da poskrbijo za incidente.

Takole so razgrajali na Portugalskem:

British football hooligans simply emulating British governments ...... wrecking other people’s countries. pic.twitter.com/HIERkll4Qn — frederick lynch (@phrayd) June 6, 2019

Nogometni huligan je tudi znan politik

Angleški navijači so razgrajali tudi na Portugalskem pred polfinalno tekmo zaključnega turnirja evropske lige narodov med Anglijo in Nizozemsko. Prav pred stadionom v Guimaresu, na katerem je Anglija izgubila z 1:3, so kamere ujele tudi slavnega nasilneža, angleškega skrajnega desničarja, protimigrantskega aktivista, zagovornika brexita, nekdanjega svetovalca stranke Ukip in ustanovitelja skrajne Angleške obrambne lige (English Defence League) Tommyja Robinsona.

Nasilni Tommy Robinson:

#TommyRobinson going back to his football hooligans roots.

Doesn’t he realise 1 punch can actually kill?

Also hardly brave going up behind.

This is the man who wanted to be an #MEP

He needs arresting for this violence.#tommyrobinson #football #hooligan



pic.twitter.com/O28QPneJaR — H; (@helen_a15) June 7, 2019

Politika, ki je v zadnjem času zaradi zmede okoli britanskega izstopa iz EU v jasnosti pogosto tarča žaljivk, je kot kaže razburil eden od angleških navijačev, ki ga je nato Robinson nokavtiral. "S tem se je vrnil k svojim huliganskim koreninam," so besede, s katerimi je incident pospremil eden od uporabnikov Twitterja in spomnil na to, da je ime Tommy Robinson pravzaprav psevdonim, ki ga uporablja kontroverzni politik, ki mu je v resnici ime Stephen Yaxley-Lennon. Pravi Tommy Robinson naj bi bil znan član huliganske skupine, ki podpira klub Luton Town.

Tudi Yaxley-Lennon ima huligansko preteklost, leta 2011 je zaradi svoje vloge pri množičnem pretepu navijačev Lutona z navijači Newport Countyja, obsojen na 12 mesecev družbeno koristnega dela in dobil triletno prepoved obiskovanja nogometnih tekem.

Preberite še: