Allegri znova najboljši trener v Italiji

Italijanska nogometna zveza je objavila najboljšega trenerja minule sezone. Prestižno priznanje je dobil strateg Juventusa Massimiliano Allegri, ki je črno-bele vodil do naslova prvaka in pokalnega prvaka, v ligi prvakov pa je izpadel v četrtfinalu proti Realu Madridu.

Za Allegrija, ki je v glasovanju s 17 glasovi prehitel Simoneja Inzaghija (Lazio) in Maurizia Sarrija (Napoli), oba sta dobila po osem glasov, je to četrto tovrstno priznanje, dobila ga je že kot trener Cagliarija 2009 ter Juventusa 2015, 2017 in 2018.

