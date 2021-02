Alarm v Dortmundu: po rezultatski še velika finančna kriza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Borussia Dortmund, ki je v rezultatski krizi in je v zadnjih petih tekmah doživela tri poraze, je v prvi polovici sezone, ki jo je zaznamovala pandemija novega koronavirusa, utrpela 26,3 milijona evrov izgube, so danes sporočili iz šestouvrščenega kluba elitne nemške nogometne lige.

Iz Dortmunda so še sporočili, da se je promet upoštevajoč obdobje med julijem in decembrom z 236,6 milijona evrov v primerjavi s prejšnjim polletjem zmanjšal za skoraj 60 milijonov evrov na 177,4 milijona evrov v tem obdobju.

Z igranjem za zaprtimi vrati stadionov so izgubili 22 milijonov evrov, iz naslova televizijskih pravic je manj za 14,4 milijona evrov, iz naslova gostinstva, konferenc in drugih prireditev na svojem stadionu pa so pridelali še dodatnih 23,9 milijona evrov izgube.

Dortmund je v prvi polovici sezone 2019/20 ustvaril majhen dobiček v višini treh milijone evrov.

Podjetje za revizijo Deloitte je pred kratkim sporočilo, da bo 20 največjih evropskih klubov, med katerimi je tudi Dortmund, od začetka pandemije lani do konca sedanje sezone izgubilo približno dve milijardi evrov.