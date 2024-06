"Klub je trenutno v stiku z Alanovo družino in ji nudi vso podporo, ki jo ta potrebuje v teh težkih časih," so v nedeljo sporočili iz Liverpoola. Hansen se je angleškemu velikanu pridružil leta 1977 in z njim trikrat osvojil pokal prvakov (današnja liga prvakov, op. STA), osem naslovov državnega prvaka, dva pokala FA in tri ligaške pokale.

The thoughts and support of everyone at Liverpool FC are with our legendary former captain Alan Hansen, who is currently seriously ill in hospital.