Zbiramo najlepše razglede s slovenskih vrhov

Kakšna je vaša idealna panorama in kateri je vaš najljubši kotiček v naravi, ob katerem vam zastane dih? Pošljite nam svoj najljubši razgled s slovenskih vrhov in sodelujte v najbolj osvežujoči nagradni igri tega poletja.

Foto: Getty Images Bliža se obdobje, ko bomo najbolj množico in zavzeto hodili v hribe in odkrivali nove kotičke naše slikovite dežele. Kolikokrat se na poti do vrha ustavite, da bi se malo spočili, osvežili s pijačo, občudovali naravo in naredili kakšno fotografijo za spomin? In prav te spomine, ki so kakorkoli povezani z vašimi osvojitvami, iščemo v najnovejšem poletnem natečaju.

Kje se torej skriva vaš najljubši razgled? Kateri del dneva so barve, ki jih zariše narava najlepše, v kakšnem okolju začutite popolno sinergijo z okolico, ki vas obdaja?

Sodelujte v COOL T nagradnem natečaju in nam pomagajte poiskati najbolj dih jemajoče razglede z naših planin in skupaj z nami ustvarite zgodbo, ki bo marsikomu nedvomno v navdih, da obuje pohodniške čevlje in se odpravi na lov za svojim najlepšim kotičkom.

Da bo vaše iskanje razgledov še lažje: to je naš izbor!

GRINTOVEC (2558 m) Foto: Getty Images

Razgled na z najvišjega vrha Kamniških in Savinjskih Alp velja za enega najlepših pri nas: Panorama se vam bo razširila proti Jezerski in Kokrski Kočni na zahodni strani, proti Jezerski dolini na severu, na vzhodu pa boste lahko občudovali greben Grintovcev od Dolgega hrbta, čez Štruco in do Skute. Pogled proti jugu vas bo vodil vse tja do ljubljanske kotline.

VELIKI VRH (2088 m)

Foto: Getty Images

Pravijo, da je z Velikega vrha najlepši razgled ob sončnem vzhodu, ko se nebo počasi prebuja v čudovite odtenke jutranjih barv in ko sončni žarki postopoma obarvajo bližnje vrhove. Čudoviti razgled na Košutni greben je nekaj posebnega, ki ga morate doživeti vsi ljubitelji pohodništva.

KRN (2244 m)

Foto: Getty Images Na vrhu mogočnega Krna je razgledna plošča. Ponuja razgled, ki ga boste lahko ovekovečili s tisočimi fotografijami, vendar ga boste resnično lahko doživeli samo v živo. Vaš pogled bo segal vse do modrine Jadranskega morja, prav mogočno pa se bodo pred vami izrisali tudi najvišji vrhovi Julijskih Alp.

SLEME (2077 m)

Travnati vrh Slemena, ki leži med Mojstrano in Kukovo špico, omogoča čudovito fantazijo panorame proti Karavankam in celotni Gorenjski na splošno. Najlepšo naravno harmonijo boste doživeli jeseni, ko se čudoviti macesni obarvajo v rumeno.

DEBELA PEČ (2014 m)

Foto: Getty Images

Gora Debela leži nad slikovito dolino Krme in pokljuškimi gozdovi. Prav z vrha se odpira pogled nad neoporečnimi pokljuškimi gozdovi in hkrati tudi na najvišje vrhove Julijskih Alp, Karavank, ob lepem vremenu pa tudi Kamniško-Savinjskih Alp.