Ste za najzahtevnejše gorske podvige? Preverite, kaj vse potrebujete.

Ko se v hribih srečamo z jeklenicami, klini in lestvami, nekaterim zaledeni kri po žilah, drugim vztrepeta srce, nariše se jim nasmeh na ustnice, začutijo prijeten nemir in z veseljem zagrizejo v skalnato strmino pred seboj.

Za varno gibanje v gorah ni dovolj, da imamo ustrezno opremo, ampak jo moramo znati pravilno uporabljati, se pravilno gibati in biti dobro telesno pripravljeni. Foto: Shutterstock

Prve in najosupljivejše železne poti, kot prevajamo italijansko besedno zvezo via ferrata, so nastale v italijanskih Dolomitih, kjer najdemo res neverjetne smeri. V Sloveniji se z zavarovanimi plezalnimi potmi lahko srečamo na Mali Mojstrovki, nad Mojstrano (Grančišče, Jerm'n), v Gozd Martuljku (Hvadnik), na Kaninu oziroma Prestreljeniku, na Češki koči, na Lisci v Posavju, na Zelenici (Spodnji plot), na Pršivcu (Ožarjeni kamen), nad Vinsko Goro (Gonžarjeva peč), nad Vipavsko dolino (Gradiška tura), v Bavščici in na Boču.

Ferate so poti, ki vključujejo elemente plezanja in uporabo tehničnih pripomočkov in varoval, pri premagovanju smeri pa si pomagamo z rokami in nogami. Po težavnosti ferate razvrščamo od A do E, pri čemer je A najlažja, E (ekstremno) pa najtežja smer.

Za gibanje po feratah potrebujemo znanje, hribovske izkušnje, veliko moči ter posebno opremo. Pri "feratanju" sta ključni pravilna uporaba opreme in tehnika plezanja po feratah, ki se jo lahko naučimo na tečajih feratanja. Najbolje je, če se na ferate odpravimo z licenciranim lokalnim gorskim vodnikom.

V videoposnetku predstavljamo opremo in pripomočke za gibanje po zahtevnejših gorskih poteh. Posnetek ni namenjen učenju gibanja po zavarovanih plezalnih poteh.

Čevlji za ferate: dober oprijem s steno

Preden se odpravimo na plezanje po feratah, se poučimo o pravilni uporabi varovalnih pripomočkov. Na voljo so tečaji varnega gibanja v gorah in tečaji feratanja. Foto: Ana Kovač

Obvezna oprema za plezanje v feratah so čelada, plezalni pas in samovarovalni komplet.

Za feratanje nujno potrebujemo posebne čevlje s tršim podplatom in z dobro zaščito okrog prstov in spodnjega dela stopala.

Salewa WILDFIRE 2 M

Foto: Ana Kovač

Ker po feratah plezamo na trenje, smo zelo odvisni tudi od kakovostnega čevlja. Podplati čevljev za ferate imajo t. i. climbing zone, kjer je oprijem s steno oziroma podlago še posebej močan. Tako ne prihaja do zdrsov.

Salewa, ki slovi po značilnem načinu zavezovanja, je tudi čevlje za ferate oblikovala tako, da se vezalke začnejo zavezovati čisto pri prstih, da so prsti čim bolj fiksirani. Tudi pri teh čevljih, tako kot pri pohodniških čevljih, so uporabili sistem 3F za stabilizacijo pete.

Foto: Ana Kovač

V prodajalnah INTERSPORT je na voljo bogata ponudba opreme za feratanje in druge gorske podvige.

Plezalni pas: osnova za plezanje po feratah

Foto: Ana Kovač Osnova za plezanje po feratah je plezalni pas, ki je zasnovan posebej za gibanje po zavarovanih plezalnih poteh, kjer vam bo omogočal kar največjo varnost in hkrati svobodo gibanja ter udobje. Skupaj z vrvico za samovarovanje sestavlja samovarovalni komplet.

Ko si oblačimo plezalni pas, moramo vedno paziti, kako stojijo napisi na pasu, in se prepričati, da ni pas nikjer zavozlan. Pas dobro fiksiramo, da trdno stoji na telesu. Nikakor ga ne smemo preveč pritrditi, naj bo za prst prostora med pasom in telesom.

Pas vedno izberemo glede na svojo telesno velikost. Za otroke obstajajo tudi kompletni plezalni pasovi, ki se namestijo na celoten trup.

Salewa VIA FERRATA EVO

Gre za klasičen plezalni pas, preprost in robusten, s tremi zaponkami "90Safx", ki omogočajo prilagoditev obsega pasu in nožnih zank.

Pas ima zanko za opremo, na katero lahko pritrdite vse, kar potrebujete na ferati ali zavarovani plezalni poti.

Camp ENERGY CR 4

Camp Energy CR 4 je udoben in lahek vsestranski plezalni pas. Pas je popolnoma nastavljiv in primeren za zunanjo in notranjo uporabo.

Toplotno oblikovana pena v pasu in predelu nog se prilagodi telesu in nudi odlično udobje. Ima štiri okrepljene zanke za opremo.

Otroški plezalni pas Camp ENERGY JR

Camp Energy Jr je udoben in lahek vsestranski otroški plezalni pas za uporabo vse leto.

Pas je nastavljiv in primeren za zunanjo in notranjo uporabo. Ima nastavljiv pas na eno zaponko in v nogah z dvema lahkima kovinskima zaponkama.

Samovarovalni komplet: popkovina, ki nas povezuje s steno

Foto: Ana Kovač

Varovanje pri neposrednem stiku s steno nam zagotavlja samovarovalni komplet, ki ga povežemo s plezalnim pasom. V samovarovalnem kompletu sta vedno dve vrvici z vponkami.

Samovarovalni komplet Ocun CAPTUR Pri padcu se zavora v samovarovalnem kompletu sproži in raztegne, kar ublaži sunek. Vendar ta zavora, ki je pritrjena na komplet, po padcu ni več uporabna, ampak je smrtno nevarna.

Samovarovalni komplet Ocun CAPTUR

Ocun Captur je primeren za uporabo oseb, težkih od 40 do 120 kilogramov. Elastična trakova sta dolga od 50 do 100 cm.

Samovarovalni komplet Salewa VIA FERRATA PREMIUM Samovarovalni komplet Salewa VIA FERRATA PREMIUM

Salewa Via Ferrata Premium je kompakten samovarovalni komplet Premium Attac. Pas je primeren za ljudi s telesno težo od 40 do 120 kilogramov.

Plezalni komplet Camp KIT FERRATA KINETIC TOPAZ

Intersport ferate: plezalni komplet Camp KIT FERRATA KINETIC TOPAZ Camp Kit Ferrata Kinetic Topaz je komplet za plezanje v feratah, ki vsebuje samovarovalni komplet Kinetic, plezalni pas Topaz in čelado Rockstar.

Samovarovalni komplet je primeren za uporabo oseb, težkih od 40 do 120 kilogramov. Camp Kinetic ima 20 mm široka in 105 cm dolga poliestrska trakova in vponki nomad z varovalom na poteg. Plezalni pas Topaz je udoben in lahek vsestranski plezalni pas za začetnike. Čelada Rockstar je vsestranska plezalna čelada v eni velikosti, ki je popolnoma nastavljiva. Nastavljiva velikost: 53–62 cm.

Rokavice: zaščita rok in dober oprijem

Foto: Ana Kovač

Pri plezanju po jeklenicah so nujne tudi rokavice. Uporabljamo lahko polne rokavice, ki prekrijejo ves prst, ali pa delne. Rokavice zaščitijo naše dlani, nam omogočajo zelo dober oprijem v vseh vremenskih razmerah in so priročne, saj si z njimi lahko sproti brišemo pot z obraza. Narejene so iz raztegljivih materialov, na voljo so v več velikostih.

Plezalne rokavice Camp START FINGERLESS

Polne plezalne rokavice Camp START FULL FINGERS

Čelada: obvezna oprema v stenah

Foto: Ana Kovač

Na zahtevnih planinskih in zavarovanih plezalnih poteh, v stenah in kadar je v gorah veliko ljudi, vedno uporabljamo čelado, saj hitro lahko pride do proženja skal.

Plezalne čelade za gibanje po feratah so narejene iz zelo lahkega materiala. Čelada se mora dobro oprijeti glave, vendar moramo spredaj imeti za prst prostora.

Pohodna čelada Mammut CRAG SENDER

Foto: Ana Kovač

Mammut Craig Sender je izredno lahka in hkrati udobna gorniška in plezalna čelada. Velike ventilacijske odprtine omogočajo odlično zračnost.

Pohodna čelada Salewa PURA

Salewa Pura je lahka, vsestranska in robustna čelada, primerna za gorništvo, športno plezanje, alpinizem, feratanje in ledno plezanje. Notranje blazinice so odstranljive in jih lahko operete.

Pohodna čelada Camp TITAN

Camp Titan je lahka in vsestranska gorniška čelada s preprostim nastavljanjem velikosti. Izdelana je brez kovic in vijakov. Na notranji strani ima podlogo, ki se lahko pere.

Nahrbtnik: v ferato z ožjim nahrbtnikom

Foto: Ana Kovač

Za zahtevne planinske poti obstajajo posebni nahrbtniki, ki so ožji od običajnih nahrbtnikov za pohodništvo, da se z njim lažje gibamo na ozkih predelih in da imamo čim manj stikov s skalo.

Nahrbtniki za ženske in moške se razlikujejo po vrsti hrbtišča. Ženski nahrbtniki imajo ožja hrbtišča in manjši volumen. Volumen nahrbtnika izberemo tudi glede na trajanje ture. Za daljšo turo bomo potrebovali več opreme, dodatna oblačila, več pijače in hrane, zato bomo izbrali večji nahrbtnik. Ne smemo pa pozabiti tudi na primerna pohodniška oblačila.

Plezalni nahrbtniki

Pohodniški nahrbtniki

Za zahtevne poti so primerni naslednji nahrbtniki:

Ortovox Osprey TALON 33

Foto: Ana Kovač

Nahrbtniki za plezanje, kot je Ortovoxov nahrbtnik, imajo veliko nastavkov, žepkov in drugih elementov za pritrjevanje opreme. Nanje je v zahtevnejših terenih mogoče pripeti pohodne palice ali cepin, rezervne čevlje ali steklenico. Po žepkih pospravimo različne drobnarije, kot so robčki, vazelin, krema, očala, energijska tablica in rokavice, da so vedno hitro dostopni.

Velika prednost tega nahrbtnika je mrežica za pritrditev čelade. Pri večini nahrbtnikov pa je vključena tudi dežna ponjava, ki jo raztegnemo čez nahrbtnik.

Nahrbtniki Ortovox TRAVERSE so na voljo v številnih volumenskih izvedbah: od 18 do 40 litrov.

Foto: Ana Kovač

McKinley LASCAR I VT 25

Ženski model: 25 litrov

Moški model: 28 litrov

McKinley Lascar VT je 25-litrski (ženski model) oziroma 28-litrski (moški model) pohodniški nahrbtnik, primeren za enodnevne ture. Ima predal v pokrovu nahrbtnika, žep na bočnem pasu, mrežaste zunanje žepe in dežno pregrinjalo. Nahrbtnik ima možnost namestitve pohodniških palic in je kompatibilen z uporabno vodnih mehov.

Osprey HIKELITE

Osprey Hikelite so lahki in zračni pohodniški nahrbtniki, kot nalašč za enodnevne ture in izlete. Nahrbtnik ima zračen hrbtni del, ki zagotavlja hlajenje in zračenje med nošenjem ter dva dodatna stranska žepa, ki vsak sprejme litrsko plastenko ali bidon. Ima tudi dodatne trakove za pohodniške palice in pokrivalo za dež.

Deuter FUTURA

Deuter Futura so lahki in funkcionalni športni nahrbtniki, idealni za dnevne ture, pohode ter izlete. Hrbtišče nudi maksimalno ventilacijo in svobodo gibanja. Fleksibilno se prilagaja gibanju. Ima tudi naramnice Active-Fit in ergonomičen pas. Na voljo v širokem razponu volumnov – od 23 do 34 litrov, tisti z oznako SL pa so posebej prilagojeni ženskam.

Jack Wolfskin WOLFTRAIL

Jack Wolfskin Wolftrail so sodobni pohodniški nahrbtniki za dnevne ture. Ob strani imajo dva mrežasta predala za steklenice. Na zunanji strani so opremljeni s trakovi za namestitev pohodnih palic in LED lučke. Odlikuje jih izjemno hrbtišče Aeroshape, ki nudi veliko mobilnosti pri fizični aktivnosti.

Nahrbtniki Jack Wolfskin WOLFTRAIL so na voljo v velikostih 22, 28 in 34 litrov.