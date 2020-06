Virus COVID-19 je kot na vsa preostala področja posegel tudi v naše navade obiskovanja gora. V preteklem obdobju smo bili prisiljeni ostati doma in omejeni na lažje sprehode v bližini doma, brez obiskovanja zahtevnejših in obljudenih ciljev. Za ceno zdravja in v dobrobit vseh smo se ljubitelji gora odpovedali nam ljubim aktivnostim v gorah. A gore so nas počakale, lepše kot kadarkoli prej. Zdaj se postopoma vračamo v ustaljen vsakdan, tudi planinske koče so odprle vrata, gore vabijo, a previdnost je letos še posebej nujna. V gore se podajte le s kakovostno pohodniško opremo in ustrezno pripravljeni.

V času epidemije covid-19 smo nam svetovali, naj ne hodimo v gore – zlasti ne v slabih in nezanesljivih razmerah. Pa smo to tudi upoštevali?

Na planinski zvezi poudarjajo, da se je večina pohodnikov v preteklem obdobju držala pravil tako glede nujne opreme kot upoštevanja lastnih telesnih zmogljivosti. Kot so zapisali konec aprila, so se obiskovalci priporočil držali, v času od razglasitve epidemije do začetka maja je bilo minimalno posredovanj gorskih reševalcev v gorah. Kljub temu, da so zaprta nakupovalna središča v zadnjem času v hribe zvabila tudi manj izkušene pohodnike, ljudi, ki drugače ne hodijo v gore.

Statistika intervencij Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) razkriva, da so imeli gorski reševalci do 6. maja letos 114 intervencij, lani v vsem letu 603. Pohvalno, naj trend tudi letos poleti ostane tak.

Poletje 2020 - več domačinov, manj tujcev

Slovenijo prepreda mreža več kot deset tisoč kilometrov planinskih poti, ki pripeljejo do 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov. Naše gore letno obišče 1,7 milijona obiskovalcev, med njimi je bilo iz leta v leto več tujcev, njihov delež je že presegel 40 odstotkov. Letos bo tujih gostov gotovo precej manj.

In zakaj je letošnji obisk gora pravzaprav tako poseben? Izpostaviti velja vprašljivo kondicijsko pripravljenost, ki jo je pri marsikom povzročila neaktivnost, ko smo bili dva meseca prisiljeni preživeti doma. S tega vidika pri vsakem obisku izbrane poti razmišljajmo preudarno. Če se prepoznate v tej kategoriji, za svoje gorske cilje ne izbirajte takoj dvatisočakov.

Omeniti velja, da v preteklih dveh meseci tudi markacisti, ki sicer skrbijo za urejenost poti in za to, da se na poti ne izgubimo, niso bili aktivni kot prej. In kot tretje – planinske koče so res odprle vrata, a pristojni opozarjajo, da so ponekod še vedno sneg, močna erozija in poškodovane poti, tudi zaradi manjše aktivnosti markacistov. Previdnost torej ni odveč.

Pohodništvo je resda aktivnost, za katero ne potrebujemo veliko opreme, a tistih nekaj nujno potrebnih kosov mora biti kakovostnih. PREVERITE VSO OPREMO ZA POHODNIŠTVO

Primerna obutev je verjetno najpomembnejši del pohodniške opreme. Prav obutev je zagotovilo, da bomo v hribih na varnem, ne glede na vremenske razmere, zato ji je treba nameniti malce več pozornosti. Preden se lotimo nakupa, si moramo odgovoriti na nekaj vprašanj - kje, kako pogosto in po kakšnih terenih bomo hodili.

Dobra opora

Načeloma velja pravilo, da se z dolžino ture povečuje tudi potreba po boljši obutvi. Višina je tista značilnost pohodniških čevljev, ki omogoča dobro oporo. Seveda pa je ob tem dobro vedeti, kje bomo večinoma hodili.

Za krajše enodnevne pohode lahko uporabljamo nizko obutev, za izlete v sredogorje in visokogorje pa potrebujemo višjo obutev, ki zagotavlja boljšo stabilnost in varuje gležnje.

Profiliran podplat

Podplat naj ne bo ne pretrd ne premehak, predvsem pa naj bo iz kakovostne gume, ki zagotavlja dober oprijem. V večini primerov so za pohodništvo primerni čevlji z grobo profiliranim podplatom, ki dobro grabijo na mehkejših podlagah. Zelo priporočljivo je tudi, da so iz kakovostne gume, ki deluje tudi v mokrih in vlažnih pogojih. Izbira nepremočljivega visokega čevlja, ki gležnju - ta je predvsem pri sestopanju najbolj izpostavljen - omogoča dodatno oporo, je vsekakor ustrezna. Čevlji za visokogorje imajo praviloma trši in bolj robusten podplat, medtem ko imajo modeli za sprehode in pohode po sredogorju bolj prožne podplate.

Materiali

V zadnjem času prevladujejo kakovostni tehnični materiali, ki omogočajo zračnost, hkrati pa so dovolj trpežni, da so kos tudi bližnjim srečanjem z ostrimi skalami in koreninami. Kljub temu pa večina proizvajalcev ponuja tudi klasične usnjene čevlje, na katere še vedno prisegajo številni pohodniški tradicionalisti. Priljubljene so tudi kombinacije umetnih materialov in usnja. Za tiste, ki v gore zahajajo tudi pozimi, so primerni čevlji iz goreteksa. Tisti najzahtevnejši pa si bodo izbrali takšne, na katere je mogoče namestiti dereze.

V prodajalni Intersport so na voljo moški pohodni čevlji številnih svetovno priznanih znamk. Ne spreglejte obutve znamke Salomon in slovenske Planike. Tu so še čevlji Merrell, ki navdušujejo s svojo funkcionalno sodobnostjo. Čevlji Dolomite predstavljajo večno klasiko, čevlji McKinley pa ponujajo odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

Nahrbtnik je tako ali drugače najzvestejši pohodniški sopotnik, saj omogoča prenašanje vse potrebne opreme, oblačil, hrane in pijače. Njegova velikost je odvisna od dolžine ture. Predvsem je pomembno, da je nahrbtnik udoben in stabilen ter da ima za vas primerno prostornino.

Pomembno je tudi, da izberete nahrbtnik, ki ima kar največ žepov za organizacijo predmetov (telefon, zemljevid, kompas), žep za vodni meh in zanke za pričvrstitev pohodnih palic, morda še kakšno zanko za cepin, stranske žepe za čutare … Če ga večinoma nosite v toplih dneh, bodite pozorni, da ima zračno hrbtišče. Izbira pravega nahrbtnika je spet precej odvisna od dolžine in načina potovanja.

Enodnevni izleti in ture med koncem tedna

Za ture, ki trajajo dan ali dva, so načeloma primerni nahrbtniki, katerih prostornina se giblje med 20 in 40 litri. Razlika med obema ekstremoma je kar precejšnja, zato je priporočljivo, da pred nakupom premislite, kaj ponavadi vzamete s seboj. S tem bo odgovor na vprašanje, kako prostoren naj bo vaš nahrbtnik, takoj precej lažji.

Priporočljivo je s seboj vzeti dodatna oblačila. Ko začnemo, je v dolini ponavadi toplo, potem pa temperatura vsakih nekaj sto višinskih metrov pada. Ko pridemo na vrh, se poleg toplega čaja še kako priležeta sveža majica in topel pulover ali vetrovka. In za vse to je treba najti prostor v nahrbtniku. Poleg tega je dobro imeti vsaj trilitrski meh za vodo, nekaj energijskih ploščic in še kakšno uporabno drobnarijo. Zelo priporočljivo je imeti s sabo komplet prve pomoči.

Daljše ture

Seveda pohodi v hribih ali popotniški načini potovanja lahko trajajo tudi precej dlje. Tja do enega tedna lahko vzamemo vso prtljago s sabo. Na poteh, ki so daljše od enega tedna, pa si bomo verjetno že morali kakšen kos garderobe tudi oprati. V vsakem primeru za daljša in resnejša potovanja potrebujemo precej večji nahrbtnik, ki naj ima vsaj 65 litrov prostornine. Zelo priporočljivi so tudi nahrbtniki, ki jih je mogoče povečati za dodatnih od deset do petnajst litrov.

Če boste taborili, lahko v nahrbtnik ustrezne velikosti spravite celo športno-pohodniški šotor za dve osebi, spalno vrečo, napihljivo blazino, kuhalnik, jedilni pribor … V vsakem primeru pa verjetno potrebujete vso opremo, ki bi jo sicer vzeli na krajše pohode, in še kar nekaj dodatnih kosov oblačil.

Tako na krajših pohodih kot na daljših turah je zelo pomembno, kako svoje stvari zložite v nahrbtnik. Vso opremo, ki jo boste vzeli s seboj, morate predhodno pregledati in urediti. Poskrbite za pravilno razporeditev v nahrbtniku (na vrhu naj bodo stvari, ki jih boste potrebovali med prvimi).

Kampiranje je priljubljena oblika počitnikovanja za številne Slovence. Ni lepšega kot biti ves čas na prostem in dihati svež zrak, naj bo ta morski ali gorski. Res pa je, da boste za kampiranje s šotorom potrebovali več priprav in načrtovanja.

Šotori za vsak okus

Nekateri sodobni šotori so, ko so zloženi, tako majhni in lahki, da jih brez težav prenašamo v nahrbtniku. To nam omogoča, da na pohodniških turah kar pod zvezdami najdemo kotiček za prenočitev in tam postavimo šotor. Nekoliko drugačno je družinsko kampiranje. To se ponavadi odvija v urejenih kampih, kjer postavimo nekoliko večje šotore, ki so primerni za od dve do šest oseb. Obstaja tudi posebna oblika šotorov za na plažo, ki predvsem zagotavljajo senco pred žgočim soncem.

Uporabni dodatki

Seveda je taborjenje udobnejše in prijetnejše, če ga popestrimo s številnimi uporabnimi dodatki. Za daljše družinske taborniške počitnice so priporočljiva oprema jedilna miza, zložljivi stoli in ležalniki. Vsi ti pripomočki občutno povečajo udobje našega bivanja v naravi. Preprosto prenosljivi ležalniki pa so seveda uporabni tudi za poležavanje na plaži.

Kuhalniki, gorilniki, komarniki, miza, stoli in ležalniki kampiranje dvignejo na povsem novo raven. Notranjost šotorov pa lahko obogatimo s spalnimi blazinami in vrečami. V družinske šotore lahko namestimo tudi uporabne predale, v katere zložimo oblačila in preostalo prtljago.

Ko se v kampu stemni, potrebujemo priročno svetilko. Najbolj praktična je takšna, ki jo lahko obesimo na poseben obešalnik ali postavimo na mizo. Za nočno sprehajanje pa potrebujemo tudi prenosno svetilko, ki jo lahko nosimo v žepu.

Če taborite z majhnimi otroki, je vsekakor priporočljivo, da se opremite s posebnimi senčili, ki jih lahko vzamete s sabo na plažo in z njimi svoje malčke zaščitite pred sončnimi žarki. Ti senčniki, ki so lahko tudi enostavni šotori, se preprosto postavljajo, razstavljajo in prenašajo.