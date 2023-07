Kakšne čevlje izbrati za svoje hribovske avanture? #video

Hribovske pustolovščine bodo veliko bolj brezskrbne, če bomo izbrali primerne čevlje in drugo planinsko opremo. Dober čevelj nam zagotavlja stabilnost v koraku, zanesljiv oprijem kakršnekoli podlage in predvsem udobje, da lahko v različnih vremenskih razmerah uživamo v pohodih po visokogorju, sredogorju in po nizkih hribih. Nekateri srednje visoki in nizki planinski oziroma pohodniški čevlji so primerni tudi za vsakdanjo rabo, za sprehod in tek po gozdu.

Čevlje vedno izbiramo glede na teren in svojo fizično pripravljenost. Za zahtevne terene vedno uporabljamo visoke čevlje z dobrim oprijemom. Športno dobro pripravljene osebe si lahko tudi za zahtevnejše terene izberejo nizek pohodni čevelj. Srednje zahtevne podvige, ki nam vzamejo približno tri ure vzpona, pa lahko opravimo tudi v nizkih čevljih.

Pohodniški čevlji so izdelani iz naravnih in umetnih materialov. Čevlji iz umetnih materialov so lažji, vendar se ne prilagajajo obliki noge tako dobro kot usnje. Usnje se najprej zmehča in potem se med hojo oblikuje po nogi.

Pomembno je, da nove čevlje kupujemo v popoldanskih urah, ko so stopala in gležnji malce širši. Čevlje poskušamo z običajnimi pohodnimi nogavicami, ki so ojačane na predelu pete. Nogavice naj bodo iz naravnih materialov, lahko tudi iz merino volne, ki se prilagaja visokim in nizkim temperaturam.

Visok čevelj za visokogorje, primeren za vse terene

Visokogorje v naših krajih sega nad 2.000 metrov nadmorske višine. Za visokogorje izberemo visoke čevlje, saj so ture dolge in lahko pride do poškodb. Čevlje izberemo glede na svojo težo, način hoje in terene, kjer bomo največ hodili.

Gleženj je v visokem čevlju veliko bolj zaščiten kot v nizkem, tako da je pri visokih čevljih manjša možnost poškodb, še posebej pri sestopih, ko smo utrujeni.

V prodajalnah INTERSPORT je bogata ponudba hribovskih čevljev za visokogorje.

Salomon Quest 4 GTX:

Moški model

Ženski model

Salomon Quest je precej robusten čevelj, ki ima spredaj močno zaščito za prste, kar nam koristi pri hoji v zahtevnejših terenih in ko lahko s prsti močno udarimo v skalo. Salomonova šasija med zunanjim in vmesnim delom stopala Advanced Chassis zagotavlja stabilnost in zaščito na razgibanih terenih ter poveča nadzor gibanja.

Podplat Contagrip pa poskrbi za dober oprijem na vlažnih terenih, saj se blato na čevelj ne prime. Podplat ima tudi malce blaženja, zaradi česar je korak zelo sproščen. Vgrajen sistem Active Support omogoča torzijsko stabilnost noge, kar zaščiti gleženj. Ko zategnemo vezalko, se čevelj dobro oprime gležnja.

Salomon Quest so zelo lahki čevlji – en čevelj tehta malo manj kot 700 gramov, zato imaš občutek, kot da nosiš copate. Izdelan je iz umetnega materiala in usnja. Zaradi vodoodporne in zračne membrane Gore-Tex zagotavlja dobro zaščito pred neugodnimi vremenskimi vplivi in dobro zračnost.

Drugi čevlji, primerni za visokogorje:

Planika Jalovec Air Tex:

Moški model

Ženski model

Planika Jalovec Air Tex je udoben in nepremočljiv visok pohodniški čevelj, na katerega prisegajo številni pohodniki. Izdelan je iz govejega nubuka. Namenjen je zahtevnim večdnevnim pohodom in je primeren za vse terene. Ima antibakterijski vložek in vrhunski podplat Vibram Tubava.

McKinley Annapurna AQX so lahki in trpežni moški pohodniški čevlji, izdelani iz kombinacije mrežastega materiala, semiša in posebne vodoodporne zračne membrane. Podplat omogoča odličen oprijem podlage. Ojačitve na petnem in prstnem predelu zagotavljajo dodatno zaščito pred poškodbami.

Ženski pohodni čevlji Lowa Lady Light GTX so idealni za občutljiva stopala, ki potrebujejo nekoliko več prostora in udobja. V notranjosti ni šivov. Lahki čevlji so vodoodporni in zelo zračni. Površina je iz kakovostnega usnja. Čevlje odlikujeta tudi zanesljiv oprijem na razgibanih površinah in vzdržljivost.

Sredogorje

Sredogorje vključuje hribe do višine približno 2.000 metrov nadmorske višine, h katerim spadajo Ratitovec, Blegoš, Dobra in Debela peč.

Tudi za sredogorje je v prodajalnah Intersport na razpolago zelo široka izbira pohodniških čevljev. Zelo priljubljeni so čevlji znamke Salewa, ki izdeluje čevlje za zelo različne načine uporabe. Potrebujemo čevlje, ki nam bodo dobro služili na skalah, skrotju, na travnatih površinah in vseh kombinacijah.

Model Salewa MTN Trainer Lite MID GTX

Moški model

Ženski model

Čevlji Salewa MTN Trainer Lite MID GTX so izdelani iz usnja in umetnega materiala. Gore-Tex membrana omogoča dihanje in zdrži v vseh vremenskih razmerah. Ima zelo mehak podplat Pomoka. Salewini čevlji se odlikujejo po uporabi inovativnega sistema 3F, ki ga vidimo kot žico na petnem delu čevlja. Ko zategnemo vezalke, se žice dodatno zategnejo in oprimejo gleženj. Noga je lepo fiksirana v čevlju, tako da ni nobenega zdrsavanja. Tudi ta čevelj je zelo lahek, kar je za pohodnike zelo pomembno. Pri tem čevlju se vezalke začnejo zavezovati že povsem pri prstih, kar pomeni, da je noga še bolj stabilna, zato je ta model primeren za zahtevnejše terene, kjer so jeklenice in klini.

Drugi čevlji, primerni za sredogorje:

Dolomite Zernez GTX:

Moški model

Ženski model

Dolomite Zernez GTX so visoki pohodniški čevlji, primerni za ljubitelje gora, ki se ne podajajo na najzahtevnejše ture. Imajo vodoodporno membrano Gore Tex. Izdelani so iz kombinacije semiša in trpežnega umetnega materiala. Vibram podplat pa omogoča razmeroma visoko stopnjo fleksibilnosti.

Jack Wolfskin Force Trekker Texapore Mid

Moški model

Ženski model

Jack Wolfskin Force Trekker Texapore Mid je polvisok pohodni čevelj robustnega videza. Izdelan je iz trpežnega umetnega materiala in tekstilnega zgornjega dela. Čevelj prepriča z nizko težo ter odličnim oprijemom podplata, poleg tega pa ima čevelj dobro blaženje v srednjem delu podplata.

McKinley Magma Mid III AQX

Ženski model

McKinley Magma Mid III AQX so polvisoki pohodniški čevlji, ki tudi na daljših pohodih zagotavljajo izdatno mero udobja. Polvisoka zasnova daje gležnjem dodatno oporo in stabilnost. Izdelani so iz kombinacije usnja in umetnega materiala. Podplat Vibram pa zagotavlja blaženje in dober oprijem.

Planika MCB31 Forester so pohodniški čevlji za najzahtevnejše ture v visokogorju, tudi za sneg in led. Izdelani so iz kakovostnega govejega usnja. Petna podloga Cover Liner izboljšuje oprijem noge in preprečuje trganje podloge v peti. Za odličen oprijem skrbi vrhunski podplat Vibram. Čevlji Planika MCB31 Forester so na voljo v moški in ženski različici.

Adidas Terrex AX4 Mid GTX:

Ženski model

Adidas Terrex AX4 Mid GTX so polvisoki pohodniški čevlji iz kolekcije Terrex iz trpežnega materiala. Robusten Continental podplat je kos tudi najbolj zahtevnim terenom. Membrana Gore Tex skrbi, da je notranjost vedno suha. Izdelani so iz recikliranih materialov Primegreen.

Nizki hribi

Med nizke hribe spadajo hribi do višine 1.000 metrov nadmorske višine, kot so Lubnik, Šmarna gora, Jošt, Donačka gora. Za te terene uporabljamo nizke pohodne čevlje, ki jih izberemo glede na material. Tiste z vodoodporno membrano lahko uporabljamo tudi v mokrem vremenu.

Merrell MOAB 3 WP:

Moški model

Ženski model

Veliko ljudi sprašuje po čevljih za širša stopala in Merrell je blagovna znamka s širšimi kopiti. Model MOAB je narejen iz usnja in umetnih materialov, ki so tudi vodoodporni MOAB ima zelo mehek in udoben podplat Vibran, zato je zelo primeren za vsakdanjo rabo. Na prvi pogled deluje zelo robustno, vendar ni. V peti zelo dobro stabilizira nogo, primeren je tudi za osebe z nizkim stopalnim lokom. Merrellova zračna blazina Air Cushion v peti blaži udarce ter poskrbi za celodnevno udobje na vsakem koraku. Vmesni podplat vsebuje novo peno EVA, ki ponuja dodatno blaženje in udobje.

Drugi čevlji, primerni za nizke hribe:

Salomon ARDENT:

Ženski model

Salomon Ardent so nizki pohodniški čevlji za lahke pohode. Čevlji so prilagodljivi in zanesljivi, Salomonova Fuze Surge pena pa zagotavlja dobro blaženje. Podplat Contagrip zagotavlja zanesljivost in trpežnost tudi v nepredvidljivih terenskih pogojih. Za dodatno zaščito poskrbi zaščitna guma v sprednjem delu.

Moški model

Ženski model

Keen Targhee III WP so pohodni čevlji, ki dobro dihajo, obenem pa odbijajo vodo in tako omogočajo vedno suh občutek, tudi v slabih vremenskih pogojih. Robusten podplat zagotavlja stabilen korak. Izdelani so iz kombinacije kakovostnega usnja in trpežnega umetnega materiala, ki dobro odbija vodo.

Vzdrževanje za daljšo življenjsko dobo čevljev

Kako skrbimo za čevlje, je odvisno od materialov. Usnje lahko negujemo z mastjo. Namažemo v tankem sloju, ne smemo pretiravati. Umetne materiale pa obdelamo z impregnacijskimi pršili, ki jih moramo nanesti na tanko, da se ne zaprejo pore v tkanini.

Po izletu so čevlji vedno vsaj malce vlažni. Odstranimo notranji vložek in vezalke, da s krtačo lahko dobro očistimo površino čevlja, tudi vse detajle. Tudi podplat moramo natančno očistiti.

Mokre čevlje napolnimo s časopisnim papirjem, ki vpija odvečno vlago, predvsem pa jih ne smemo sušiti ob neposrednem viru toplote, ampak le na sobni temperaturi, saj lahko pride do poškodb materialov.

Preden se odpravimo na zelo dolgo turo, čevlje uhodimo, torej opravimo vsaj eno nekajurno turo.

Pohodni čevlji imajo različno življenjsko dobo, kar je odvisno od tega, kako hodimo, koliko hodimo in po kakšnih terenih se gibamo. Glede tega, kdaj je čas za nove, ni pisanih pravil. Podplati morajo ohraniti profil. Če so popolnoma zlizani, je čas za nove. Nekatere gume se uničijo hitreje od drugih, nekatere so narejene le za asfalt, ki je grob in hitreje uniči podplat.

