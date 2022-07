Kaj pospraviti v nahrbtnik, ko se poleti odpravljate v hribe?

Enodnevni pohodi so čudovit način za raziskovanje narave s prijatelji in družino. Tako za tiste, ki se prvič odpravljajo v hribe, kot tudi za izkušene pohodnike, je nakup osnovne pohodniške opreme pomemben del predpriprav. In ne glede na to, ali se odpravljate na lahkoten pohod do priljubljenega slapa ali premagujete zahteven vrh, je nujno imeti ustrezno opremo.

Foto: Getty Images

Kako pomembna je dobra pohodniška obutev?

Pohodniški čevlji so najpomembnejša oprema vsakega pohodnika, saj zagotavljajo največjo mogočo zaščito in stabilnost na razgibanih planinskih in visokogorskih terenih ob skorajda vseh vremenskih razmerah. Poleg zaščite stopal zagotavljajo tudi zaščito gležnjem. Ko nosite pohodniške čevlje, ste manj podvrženi padcem in zdrsom, saj njihov podplat omogoča dober oprijem. Vaše noge pa ščitijo tudi pred mokroto in mrazom.

Pohodniška oblačila naj bodo iz materialov, ki dihajo in se hitro sušijo

Na izlete v hribe nosite hitro sušeča oblačila iz funkcijskih materialov, ki uravnavajo vlago. V poletnih mesecih je smiselno razmisliti tudi o majicah z UV-zaščito, saj je sonce v planinah in visokogorju močnejše. Ker pa je vreme v hribih poleti nepredvidljivo, je obvezna oprema pri izletih v hribe tudi topla vetrovka, ki bo ščitila tako pred vetrom kot pred dežjem.

Foto: Shutterstock

Dobro prilegajoč se nahrbtnik olajša nošenje opreme

Nahrbtnik je glavni kos opreme za izlete v hribe. Takšni do 20 litrov so primerni za krajše in lahkotne pohode, medtem ko z večjim zlahka osvojite vrh nad tisoč metri, pri tem pa imate dovolj prostora za vso potrebno opremo.

Izbiri ustreznega nahrbtnika posvetite dovolj časa. Naj bo kakovosten in udoben za nošenje. Priporočljivo je, da ima tudi ob strani priročne prostore za shranjevanje tistih stvari, ki jih želite imeti hitro dostopne.

Kaj spakirati v pohodniški nahrbtnik?

Če želite ugotoviti, kaj vse morate vzeti s seboj na izlet v hribe, najprej pomislite, kako daleč nameravate iti in kakšna je vremenska napoved. Daljši ko je pohod, več oblačil, opreme, hrane in vode boste potrebovali. Če ste začetnik, spodaj preverite, kaj ne sme manjkati v pohodniškem nahrbtniku.

Naprave z GPS-sledenjem so sestavni pripomoček potovanj. Zlasti kadar hodite po nepoznanih krajih, lahko pogosto preprečijo, da bi se izgubili oz. vam pomagajo ponovno najti pravo pot.

#2 Zaščita pred soncem

V poletnih mesecih ne smete pozabiti na zaščito pred soncem, tudi takrat, ko je vreme oblačno. Krema za sončenje, sončna očala, pokrivalo za na glavo in oblačila z UV-zaščito bi morali biti nujna oprema na vsakem poletnem pohodniškem izletu.

Foto: Shutterstock

Na vsako pohodniško pot vzemite zanesljivo svetilko, tudi če ne nameravate biti zunaj čez noč. Lahko se namreč zgodi, da bo pohod nenačrtovano trajal dlje in izgubiti se v temi položaj le še poslabša. Pred odhodom se prepričajte, da so baterije napolnjene.

Na vsakem pohodu v hribe je nujno, da ostanete dobro hidrirani, saj tako svoje telo ohranite v primerni kondiciji za premagovanje različnih vzponov in spustov. Količino vode prilagodite glede na intenzivnost pohoda in vremenske razmere. Pred odhodom preverite, ali jo boste imeli morda na poti možnost naliti iz izvira, ter si tako olajšajte nošenje težkega nahrbtnika.

Foto: Shutterstock

#6 Komplet orodja za popravilo

Na vsako pohodniško pot s seboj vzemite nož z več orodji in lepilni trak, ki prideta prav v najrazličnejših položajih, kot je na primer popravilo raztrgane naramnice nahrbtnika. Nož je hkrati zelo priročen tudi pri pripravi malice.

#7 Prva pomoč

V nahrbtnik vselej dodajte tudi komplet prve pomoči, ki vam zagotovi hitro in zanesljivo pomoč ob pikih žuželk, odrgninah in drugih lažjih poškodbah. Vedno poskrbite, da zamenjate vse, kar ste uporabili, takoj ko se vrnete domov s pohoda.

#8 Prigrizki

Pohodi v gore nam poberejo veliko energije, zato ne pozabite s seboj vzeti dovolj kalorično hrano, ki nadomesti izgubljeno energijo. Spakirajte prigrizke, kot so energijske ploščice, suho sadje in oreščki, ki jih boste zlahka pojedli med potjo. Če na vrhu nimate možnosti toplega obroka, pripravite za s seboj tudi kakšen sendvič.

V gore s pohodnimi palicami ali brez?

Pohodne palice imajo številni pohodniki radi iz različnih razlogov. Njihova glavna prednost je zagotovo ta, da olajša spuste, pri čemer je manjši pritisk na kolena. Zagotovijo tudi boljšo stabilnost na zahtevnejših terenih. Pomagajo ohranjati ravnotežje pri prečkanju različnih terenov, kot so na primer potoki, ozki grebeni in melišča. Poleg tega je hoja z njimi lažja, saj si pri hoji pomagamo z rokami.