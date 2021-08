Znana bo pot, na kateri Dončić v večji meri ne bo mogel pomagati

Danes ob 12. uri bo v Miesu, kjer je sedež Mednarodne košarkarske zveze FIBA, bo žreb kvalifikacijskih skupin za nastop na svetovnem prvenstvu. Dobili bomo osem skupin s po štirimi reprezentancami. V drugi del kvalifikacij se bodo uvrstile tri najboljše izbrane vrste.

V nadaljevanju kvalifikacij bo v vsaki izmed štirih skupin po štiri ekipe. Na prvenstvo, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom leta 2023, vodijo prva tri mesta iz vsake od štirih skupin, na SP pa bo nastopilo 32 reprezentanc. Glede na reprezentančna okna, ki so začrtana, prvi zvezdnik slovenske košarke Luka Dončić ne bo mogel pomagati izbrani vrsti v veliki meri. Pri njem sta zaradi sezone lige NBA aktualni le dve okni - med 27. junijem in 5. julijem ter 22. in 30. avgustom. Avgustovski termin prihodnje leto je videti najbolj realen, saj se bo le dva dni pozneje začelo evropsko prvenstvo, na katerem bo Slovenija branila zlato medaljo iz Carigrada 2017.

Prvi del kvalifikacij 22. - 30. november

21. februar - 1. marec 2022

27. junij - 5. julij 2022 Drugi del kvalifikacij 22. - 30. avgust 2022

7. - 15. november 2022

20. - 28. februar 2023

Fiba je reprezentance razdelila v osem kakovostnih bobnov glede na uvrstitve na svetovni jakostni lestvici. Slovenija je druga reprezentanca iz Evrope za Španijo (pred njo so še ZDA in Avstralija). V drugem bobnu bodo Italija, Litva, Grčija in Nemčija, v tretjem Češka, Poljska, Rusija in Turčija, v četrtem Hrvaška, Črna gora, Latvija in Ukrajina, petem Finska, Gruzija, Belgija in Madžarska, v šestem Velika Britanija, Izrael, Bosna in Hercegovina ter Nizozemska, v sedmem Islandija, Estonija, Bolgarija in Belorusija, v osmem pa Severna Makedonija, Švedska, Portugalska in Slovaška.

Slovenci trikrat na svetovnem prvenstvu

Slovenska košarkarska reprezentanca, ki jo v zadnjem času vodi Aleksander Sekulić, je doslej trikrat nastopila na SP. Leta 2006 je na Japonskem zasedla deveto, leta 2010 v Turčiji osmo, pred sedmimi leti v Španiji pa sedmo mesto. Na zadnje leta 2020 se ni uvrstila, potem ko ni prestala kvalifikacij.