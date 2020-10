Žalgiris presenetil Olympiacos, Barceloni derbi s CSKA, Prepeličeva Valencia do zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prepelič je igral slabih 22 minut, v tem času pa trem podajam in skoku dodal osem točk ob skromnem metu 2:6 za dve in 1:6 za tri točke. S 15 točkami je bil prvi strelec Valencie Derrick Williams. Moustapha Fall je pri tekmecih dosegel eno manj. Španci so odločilni koš dosegli 16 sekund pred koncem, zadel je Sam van Rossom.

Sicer pa je Anadolu Efes Istanbul izgubil proti Zenitu Sankt Peterburgu z 69:73, Olympiacos proti Žalgirisu s 67:68, Maccabi je ugnal Albo Berlin z 80:73, Barcelona pa je s 76:66 premagal CSKA Moskvo.

V petek bodo še štiri tekme, od Slovencev bosta igrala Žan Mark Šiško v dresu Bayerna proti Milanu ter Zoran Dragić z Baskonio proti Realu Madridu.

Evroliga, 1. krog: Četrtek, 1. oktobra: Anadolu Efes Istanbul : Zenit Sankt Peterburg 69:73 Olympiacos Pirej : Žalgiris Kaunas 67:68 Maccabi Tel Aviv : Alba Berlin 80:73 Barcelona : CSKA Moskva 76:66 Valencia : Asvel Villeurbanne 65:63

(Klemen Prepelič 21:52 minute, 8 točk, 3 podaje, skok za Valencio) Petek, 2. oktobra: 19.00 Himki Moskva - Panathinaikos Atene 19.45 Fenerbahče Istanbul - Crvena zvezda Beograd 20.30 Bayern München - Armani Exchange Milano 21.00 Baskonia Vitoria - Real Madrid

Preberite še: