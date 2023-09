V Škofjo Loko prihaja Američan

Kendall Robinson (198 cm, 1998) je še eden od krilnih košarkarjev, na katerega bo v prihajajoči sezoni lahko računal trener Luka Bassin, ki se je delu v Škofji Loki v popolnosti posvetil takoj po prihodu iz svetovnega prvenstva, kjer je na Japonskem in v Filipinih opravljal vlogo pomočnika selektorja.

Newyorčan Robinson je zadnji dve leti preživel na kolidžu, v ligi NCAA, kjer je nosil dres moštva Western Connecticut State. Za ekipo, ki je nastopala v 3. diviziji, je v lanski sezoni v povprečju na tekmo dosegal po 19,2 točke, 6 skokov in 1,7 podaje.

"Navdušen sem, da imam priložnost zastopati škofjeloški klub. Mesto je zares lepo in od prvega trenutka naprej so vsi zelo gostoljubni in prijazni," je svoje občutke ob prihodu v Škofjo Loko opisal Kendall, ki je prepričan, da bo navijače osvojil s svojimi strelskimi sposobnostmi in predvsem hvaležnostjo, da nosi dres LTH Castingsa. "Želim pomagati ekipi, da bo iz tekme v tekmo boljša in zgraditi dober odnos s soigralci na igrišču ter izven njega," je še dodal.

Pred Kendallom Robinsonom so vrste LTH Castingsa že okrepili Elvis Kerić, Luka Filipič, Luka Lampret in Matej Rojc, nadaljnjo zvestobo škofjeloškemu klubu pa so obljubili Siniša Bilić, Rade Rodić, Stefan Ristić in Nace Frelih.