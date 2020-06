V ligi NBA o sporočilih na dresih

Sporočilo bi bilo natisnjeno na prostoru, ki je na hrbtni strani dresa predvideno za ime igralca, poroča ameriška medijska hiša ESPN. Gre za primerljivo potezo kot v angleški premier ligi, ki je v prvih tekmah nadaljevanja prekinjene sezone zamenjala imena igralcev s sporočilom Black Lives Matter, črna življenja oziroma življenja temnopoltih štejejo. Igralci premier league bodo do konca sezone nosili nalepko z istim sporočilom na rokavu.

Različna osebna sporočila doslej na dresih košarkarjev niso bila dovoljena. Prav tako so v ligi NBA prepovedovali izražanje osebnih političnih stališč.

Angleška premier liga je v prvih tekmah nadaljevanja prekinjene sezone zamenjala imena igralcev s sporočilom Black Lives Matter Foto: Reuters

Košarkarji NBA eni izmed najbolj glasnih podpornikov protestov

Po nasilni smrti Georgea Floyda so bili košarkarji lige NBA eni izmed najbolj glasnih podpornikov protestov in gibanja Black Lives Matter. Tako so se udeleževali protestov in protestnih mimohodov ali pa so bili dejavni pri širjenju sporočil na družbenih omrežjih. Mnogi pa bi želeli svojo podporo protestom za socialno pravičnost in proti policijskemu nasilju izraziti s sporočili na svojih dresih, kot so Black Lives Matter (Črna življenja štejejo) in I Can't breath (Ne morem dihati).

Komisar lige NBA Adam Silver je v petek na novinarski konferenci dejal, da se mora liga potruditi, da bi dosegla napredek pri promociji Afroameričanov na pomembne položaje in mesta, s katerih se lahko sliši njihov glas. Komisar lige je spregovoril tudi o potrebi po raznolikosti. O tem vprašanju so razpravljali na nedavnem zasedanju upravnega odbora. NBA je v sezoni 2018/19 sestavljalo 74,9 odstotka temnopoltih igralcev, je razvidno iz analize, ki jo je v ligi NBA za letu 2019 opravil Inštitut za raznolikost in etiko v športu (TIDES) z Univerze Osrednja Florida. Lastniki klubov in trenerji so večinoma belci.

