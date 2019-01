V Kopru derbi vodilnih ekip

13. krog državnega prvenstva bosta jutri v Kopru odprli ekipi Sixt Primorske in Petrola Olimpije. Sixt je z devetimi zmagami in tremi porazi vodilna ekipa državnega prvenstva, Olimpija je z zmago manj in porazom več druga. Prav tako v soboto bo Rogaška pričakala Ilirijo, Šenčur se bo pomeril z Zlatorogom, Helios bo gostoval v Šentjurju. Obračun Hopsov in Krke bo odigran 5. februarja.