V finalu košarkarske lige prvakov Aek in Monaco

Finalista zaključnega turnirja košarkarske lige prvakov v Atenah sta domači Aek in Monaco. Grki so v polfinalu s 77:75 (18:17, 40:34, 55:54) premagali Murcio, Monaco pa je bil boljši od nemškega Ludwigsburga s 87:65 (11:20, 36:38, 61:54).

Foto: Morgan Kristan / Sportida

Bolj negotovo je bilo drugo polfinale. Gostitelji turnirja so sicer večji del tekme vodili, a z majhno prednostjo, tako da so vse do konca trepetali za zmago. Ko so imeli minuto in pol pred koncem osem točk prednosti, je sicer že kazalo na mirno končnico, a se Španci niso dali, približali so se le na točko, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.

Pri Grkih je Manny Harris dosegel 20 točk, pri gostih pa Victor Benite točko manj.

Mnogo manj razburljivo je bil na prvem obračunu. Prvi polčas je sicer še bil izenačen, v drugem pa so Francozi dodali plin in prišli do zanesljive zmage.

Igralec tekme je bil Christopher Evans, ki je 17 točkami dodal osem skokov, blokado in tri asistence. Dosti ni za njim zaostajal niti Elvedin Kikanović, zbral je 19 točk, sedem skokov ter asistenco. Pri zmagovalcih je bil s 16 točkami razpoložen še Gerald Robinson, medtem ko je bil pri Nemcih z 12 točkami najučinkovitejši Kerron Johnson.