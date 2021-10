Umrl še eden od košarkarskih svetovnih prvakov iz Ljubljane 1970

V rodnem Beogradu je prve košarkarske korake naredil v Radničkem, leta 1969 pa je zaigral za Partizan in med drugim igral tudi z velikanoma takratne jugoslovanske košarke Draganom Kićanovićem in Draženom Dalipagićem. Za jugoslovansko reprezentanco je igral med leti 1968 in 1972 in se v Mehiki leta 1968 veselil olimpijskega srebra, na evropskih prvenstvih je osvojil srebro leta 1969 in 1971.

Po letu 1973 je Čermak zaigral še na Nizozemskem in v Franciji, preden se je vrnil v domači Radnički. Kot trener je po letu 1980 delal tudi v Kuvajtu, Združenih arabskih emiratih, Jordaniji in Alžiriji.