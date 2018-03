Umrl nekdanji košarkar Helios Suns Zeke Upshaw

Košarkarski in športni svet je pretresla nova vest o smrti športnika. Po dveh dneh v bolnišnici je najpomembnejšo bitko izgubil 26-letni Zeke Upshaw, ameriški košarkar, ki je bil v sezoni 2014/15 član Helios Suns.

Zeke Upshaw se je zgrudil ob koncu sobotne tekme svojega moštva Grand Rapids Drive v ameriški razvojni ligi. "Po dveh dneh neumornega truda zdravniškega osebja nas je Zeke zapustil ob 11.16," je sporočila njegova mama Jewel Upshaw.

Umrlemu košarkarju so se sinoči z minuto molka priklonili gledalci in igralci Detroit Pistons, saj je Upshaw igral za podružnico te ekipe iz lige NBA, sporočilo - Počivaj v miru - pa mu je prek družbenih omrežij namenil tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić.

Upshaw je pod taktirko trenerja Gašperja Okorna v Domžalah odigral 31 tekem in imel povprečje 9,5 točke na tekmo.

"Spominjali se ga bomo kot izredno prijaznega fanta, ki je na življenje in košarko vedno gledal z nasmejanim obrazom. Iskreno sožalje njegovi družini in bližnjim. Zeke, počivaj v miru," so zapisali na spletni strani ekipe Helios Suns.