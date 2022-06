Tragedija: pri 25 letih umrl nekdanji član lige NBA

Swanigan je igral za Portland in Sacramento. V ligi NBA je odigral 75 tekem in imel povprečje 4,7 točke na tekmo.

Košarkar, ki je bil 2017 izbran v prvem krogu nabora, je zadnjo tekmo v ligi NBA odigral leta 2020. Po koncu kariere je imel težave s prekomerno težo.