Svetislav Pešić novi selektor Srbije

Pešić, ki je srbsko izbrano vrsto že vodil med letoma 2000 in 2002 ter jo popeljal do zlate kolajne na evropskem prvenstvu v Istanbulu 2001 in svetovnem prvenstvu v Indianapolisu 2002, bo svoje nove izbrance prvič vodil na novembrskih kvalifikacijskih tekmah proti Latviji in Belgiji za nastop na svetovnem prvenstvu 2023.

V Pirotu rojeni strokovnjak je v preteklosti vodil številne ekipe, kot so Bosna, Alba Berlin, Girona, Barcelona, Valencia, Lottomatica Rim, Dinamo Moskva in Crvena zvezda, na reprezentančni ravni pa je bil med letoma 1987 in 1993 ter leta 2012 tudi selektor Nemčije.