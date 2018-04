Svet se spet čudi Dončiću: noro, kaj zmore ta fant #video

Legionarji

Po velikem uspehu v evroligi, ko je Luka Dončić z odločilno trojko minuto pred koncem pogasil grški ogenj in svoj Real popeljal na Final 4 v Beogradu, je Madridčane v nedeljo čakal obračun v španskem prvenstvu proti neugodnemu Estudiantesu. Real se je s 26. zmago utrdil na prvem mestu – ostaja deset točk pred Baskonio – ponovno pa je čaral slovenski čudežni deček in skrbel, da so se ljubitelji košarke spet prijemali za glavo. Od navdušenja seveda.