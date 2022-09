Komu prva lovorika sezone?

Na praznik slovenskega športa bo v škofjeloški dvorani Poden zvečer na sporedu tudi superpokal, v katerem se bosta za prvo lovoriko sezone udarila kluba Cedevita Olimpija in Helios Suns. Ljubljančani so v prejšnji sezoni osvojili vse tri domače lovorike - superpokal, pokal in državno prvenstvo -, medtem ko so Domžalčani tako v pokalnem tekmovanju kot ligi Nova KBM osvojili drugo mesto.