Streljanje na veliki proslavi v Torontu, kjer se je zbralo dva milijona ljudi #video

Košarkarji Toronto Raptors, ki so pred dnevi prišli do zgodovinskega prvega naslova prvakov v ligi NBA, danes na ulicah Toronta proslavljajo velik uspeh. Na proslavi, na kateri se je zbralo več kot dva milijona ljudi, je prišlo do streljanja, v katerem naj bi jo skupila dva človeka.