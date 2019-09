V živo: Argentina izločila Srbijo in ji zadala hud udarec

Na svetovnem košarkarskem prvenstvu na Kitajskem se je s četrtfinalno tekmo med Argentino in Srbijo začel izločilni del. Južnoameričani so zadali zvezdniški zasedbi Aleksandra Đorđevića velik udarec. Z rezultatom 97:87 so si zagotovili nastop v polfinalu. V drugem današnjem četrtfinalnem dvoboju se merijo Španci in Poljaki.

Srbski ljubitelji košarke so šokirani, saj so njihovi ljubljenci v četrtfinalu svetovnega prvenstva izgubili proti Argentini in izpadli iz boja za medalje. Zvezdniška zasedba srbskih orlov, ki jo vodi Aleksander Đorđević, se bo tako v domovino vrnila brez odličja. Čeprav je Srbija napovedovala podvig in skok na svetovni prestol, se ji je drzni načrt zalomil že v četrtfinalu. Argentini, ki je bila boljša z 97:87, je čestitala za napredovanje v polfinale. Gavči se bodo v boju za finale udarili z boljšim iz sredinega dvoboja med ZDA in Francijo, Srbija pa se bo v boju za razvrstitev od 5. do 8. mesta pomerila s poražencem omenjenega srečanja.

Luca Vildoza in najboljši strelec tekme Bogdan Bogdanović v enem izmed dvobojev na četrtfinalnem obračunu. Foto: Reuters

Pri Argentincih so največ točk dosegli Luis Scola (20), Facundo Campazzo (18, dodal je kar 12 asistenc) in Patricio Garino, pri Srbih pa je bil Bogdan Bogdanović z 21 točkami najboljši strelec dvoboja. Nemanja Bjelica je dodal 18 točk (7 skokov), prvi zvezdnik orlov Nikola Jokić pa je prispeval 16 točk, 10 skokov in 5 asistenc, a je bilo to premalo za končni uspeh Srbov, ki so za tri točke metali le 28,6 odsotno. Argentinski ostrostrelci so bili natančnejši (44,4 odstotkov).

Četrtfinalni spored SP na Kitajskem se nadaljuje z evropskim obračunom med Španijo in Poljsko. Veliki favoriti so Španci. Preostali dve četrtfinalni tekmi (ZDA - Francija in Avstralija - Češka) bosta na sporedu v sredo ob 13. oziroma 15. uri po slovenskem času.

SP 2019, četrtfinale