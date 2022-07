Sodelujte v nagradni igri in odpotujte na Eurobasket

Oglasno sporočilo

24 srečnežev bo s Sparom odpotovalo na Eurobasket v Nemčijo.

Sodelujte v nagradni igri S Sparom na Eurobasket

V Sparu slovensko košarko zvesto in ponosno podpirajo že 21 let. Povezujejo vse ljubitelje košarke, zato so pripravili veliko nagradno igro S Sparom na Eurobasket. Kako do nagrad?

Kupon za sodelovanje v nagradni igri prejmete ob vsakem nakupu nad 30 evrov ali ob nakupu izbranih izdelkov ob predložitvi Spar plus kartice v trgovinah Spar, Interspar, Spar Partner ali Spar Online. Izžrebali bodo 12 nagrajencev, ki bodo prejeli po en aranžma za dve osebi za ogled kar treh tekem slovenske reprezentance med 3. in 8. septembrom v Nemčiji.

24 srečnežev bo torej prejelo aranžma, v katerega je vključeno: avtobusni prevoz Ljubljana–Köln–Ljubljana, transferji po programu (prevozi na tekme so z lokalnim prevozom in niso vključeni v ceno), 3 x nočitev z zajtrkom v hotelu 2/3*, orientacijski ogled mesta, vstopnice 2. kategorije za tri tekme, navijaška majica, organizacija in izvedba potovanja. Datumi tekem: 4. 9. (Slovenija - Bosna in Hercegovina), 6. 9. (Slovenija - Nemčija), 7. 9. (Slovenija - Francija).

220 izžrebancem bo Spar podelil privlačne nagrade.

Privlačne nagrade za zveste navijače

Če ne boste med tistimi srečneži, ki potujejo na Eurobasket, boste imeli v nagradnem žrebu možnost dobiti eno izmed 220 privlačnih nagrad: 5 x košarkarsko žogo, 5 x polo majico KZS, 10 x košarkarski dres s podpisi in 200 x navijaško majico.

Nagradna igra poteka od 13. 7. do 9. 8. 2022. Več informacij in pravila nagradne igre najdete na prodajnih mestih in tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.