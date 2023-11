Slovenski košarkarji bodo kmalu izvedeli za tekmece v olimpijskih kvalifikacijah

Gostitelje štirih olimpijskih kvalifikacijskih turnirjev bo Fiba obelodanila 27. novembra v dopoldanskih urah, ko bo sporočila tudi natančna regijska pravila in postopke samega žreba. Ta bo v švicarskem Miesu potekal isti dan ob 18. uri.

Vozovnico za Pariz bo iskalo štiriindvajset reprezentanc. Na štirih kvalifikacijskih turnirjih, ki bodo na sporedu med 2. in 7. julijem 2024, se sicer obeta hud boj za zadnja štiri mesta na OI. Na vsakem turnirju bo nastopilo šest ekip, ki bodo morale za uvrstitev na igre zmagati na kvalifikacijskem turnirju. Sloveniji je takšen podvig uspel leta 2021, ko je na turnirju v Litvi prišla do nastopa na igrah v Tokiu, svojega edinega na OI doslej.

V julijskih kvalifikacijah bodo nastopile Slovenija, Litva, Latvija, Italija, Španija, Črna gora, Portoriko, Brazilija, Dominikanska republika, Grčija, Gruzija, Egipt, Finska, Nova Zelandija, Libanon, Filipini, Mehika, Angola, Slonokoščena obala, Kamerun, Bahami, Bahrajn, Poljska in Hrvaška.

Olimpijske igre v Parizu bodo med 26. julijem in 11. avgustom prihodnje leto. Poleg gostiteljice Francije so si na letošnjem svetovnem prvenstvu nastop na igrah priigrale reprezentance Nemčije in Srbije (najvišje uvrščeni evropski ekipi), Kanade in Združenih držav Amerike (najboljši reprezentanci Amerik na SP) ter Japonske, Avstralije in Južnega Sudana (najvišje uvrščeni predstavniki svojih celin).

