Slovenski košarkar kršil protidopinške predpise

Reprezentant v košarki 3x3 Dejan Mlakar je kršil protidopinške predpise, so sporočili iz slovenske protidopinške organizacije Sloado. Mlakarju so izrekli dvoletno prepoved tekmovanj ter mu odvzeli vse tekmovalne rezultate, ki jih je dosegel po dnevu odvzema vzorca, 13. avgusta lani. Mlakar mora plačati tudi stroške postopka v višini 1000 evrov.

Agencijo Sloado je akreditirani laboratorij v Seibersdorfu v Avstriji obvestil o nasprotni analitični ugotovitvi v urinskem vzorcu športnika, ki je bil odvzet v Ljubljani na tekmi finalnega turnirja državnega prvenstva v košarki 3x3, 13. avgusta 2021.

Prepovedana snov v športnikovem vzorcu je bila turinabol, ki je v športu prepovedan in je bil leta 2021 uvrščena na seznam prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije (Wada) v skupino S1, kamor sodijo androgeni anabolni steroidi. Dehidroklorometil-testosteron je nespecificirana snov, ki je prepovedana ves čas.

Mlakar je bil član ekipe Ljubljana East, v kateri so bili še Tjaž Rotar, Stojan Đekanović in Edis Mahmutović, osvojila tretje mesto. Štiriintridesetletnik je v košarki navduševal predvsem v dresu Slovana, v državnem prvenstvu je bil tudi član domžalskega Heliosa, Kopra, Šenčurja ter nazadnje Parkljev in Litije v 2. SKL.

Mlakarju bo suspenz potekel 24. septembra 2023.